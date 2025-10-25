Thể thao HLV Vũ Hồng Việt rời ghế nóng Nam Định; Trung vệ Việt kiều Mỹ tỏa sáng giúp TP. HCM vượt mặt đội bóng của Công Phượng Trung vệ Việt kiều Mỹ tỏa sáng giúp TP. HCM vượt mặt đội bóng của Công Phượng; HLV Vũ Hồng Việt rời ghế nóng Nam Định; MU mua xong thủ môn U16 Anh; ... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Trung vệ Việt kiều Mỹ tỏa sáng giúp TP. HCM vượt mặt đội bóng của Công Phượng

Trung vệ Việt kiều Mỹ Zan Nguyễn giúp TP. HCM đánh bại Long An, qua đó tạm leo lên ngồi đầu bảng giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26.

Nếu như giành chiến thắng ở trận đấu sớm trong chuyến làm khách tại vòng 5 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 trước Long An, TP. HCM sẽ tạm soán ngôi của Đồng Nai (10 điểm) để leo lên vị trí dẫn đầu.

Zan Nguyễn toả sáng đem về chiến thắng cho TP. Hồ Chí Minh.

Dù vậy, với lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã tạo ra thế trận không hề lép vế so với đối phương. Lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm của Long An khiến các cầu thủ TP. Hồ Chí Minh gặp khó trong việc triển khai bóng.

45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0 buộc 2 đội, nhất là TP. Hồ Chí Minh phải quyết tâm hơn trong hiệp 2. Đội bóng Thành phố mang tên Bác dần tạo ra được nhiều pha uy hiếp lên khung thành của Long An, song vẫn tương đối khó để tạo ra điều khác biệt.

Phút 87 trong một tình huống trống trải, trung vệ Zan Nguyễn có pha đi bóng táo bạo tiến sát vòng cấm của Long An. Nhận thấy khoảng trống phù hợp, cầu thủ Việt Kiều Mỹ tung ra cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn đội chủ nhà, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với thắng lợi 1-0, TP. Hồ Chí Minh có 11 điểm và tạm vượt qua Đồng Nai để leo lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Trong khi đó, Long An nhận thất bại thứ 4 trong 5 vòng đấu và đứng thứ 9 khi có 3 điểm.

HLV Vũ Hồng Việt rời ghế nóng Nam Định, bất ngờ với 'thuyền trưởng'' mới

Chiều 24/10, CLB Nam Định ra thông báo về sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Ông Nguyễn Trung Kiên đảm nhận vai trò HLV trưởng. Trong khi đó, ông Vũ Hồng Việt giữ chức Giám đốc Kỹ thuật.

Ông Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1979, trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định, thi đấu ở vị trí tiền vệ. Ông từng đá cho Nam Định, Cảng Sài Gòn và được gọi lên tuyển Việt Nam.

HLV Vũ Hồng Việt lên làm GĐKT CLB Nam Định.

Ông Nguyễn Trung Kiên trở lại làm Giám đốc Kỹ thuật của CLB Nam Định từ năm 2023. Ông sát cánh cùng HLV Vũ Hồng Việt giành hai chức vô địch V.League cùng một Siêu Cup Việt Nam trong ba mùa giải vừa qua.

Nam Định sau hai mùa vô địch V.League liên tiếp, có khởi đầu không tốt ở mùa giải 2025/26 khi mới chỉ có được 7 điểm sau 7 vòng đấu. Ở hai đấu trường quốc tế AFC Champions League Two và Shopee Cup, đội giành 3 chiến thắng và để thua một sau bốn trận.

Trước chuỗi trận sa sút, ban lãnh đạo đội bóng thành Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên đảm nhận vai trò HLV trưởng, trong khi ông Vũ Hồng Việt giữ chức Giám đốc Kỹ thuật. Đây được xem là quyết định cực chẳng đã của người đứng đầu CLB Nam Định.

HLV Vũ Hồng Việt dẫn dắt CLB Nam Định từ năm 2022. Nhà cầm quân sinh năm 1979 giúp Nam Định đăng quang ngôi vô địch V.League 2023/24, qua đó giành được chức vô địch giải đấu đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Ở mùa giải V.League 2024/25 tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao khi giành 54 điểm, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch V.League, thành tích chưa từng có trong lịch sử đội bóng thành Nam.

Ngoài ra, HLV Vũ Hồng Việt còn giúp CLB Nam Định vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2023/2024 và giành ngôi Á quân Siêu Cúp Quốc gia 2024/2025. Trong 2 mùa giải liên tiếp, HLV Vũ Hồng Việt cũng nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất V.League.

MU mua xong thủ môn U16 Anh

MU đã hoàn tất việc ký hợp đồng với thủ môn trẻ tuyển Anh Charlie Hardy từ CLB Derby County ở Championship.

Hardy, 16 tuổi, sẽ gia nhập hệ thống học viện và đội U18 của CLB do Darren Fletcher quản lý, sau khi hoàn thành quy trình 5 bước đăng ký cầu thủ học viện của Premier League vào hôm qua. Cậu sẽ ký một hợp đồng học bổng và đủ điều kiện để ký hợp đồng chuyên nghiệp khi bước sang tuổi 17 vào tháng 7 năm sau.

MU mua xong Hardy.

Hardy đã có 5 lần ra sân cho đội U16 Anh sau khi được cựu HLV đội trẻ tại Old Trafford là Neil Ryan cho ra mắt. Cậu cũng từng có mặt trên băng ghế dự bị của đội U18 Derby đối đầu với MU khi mới chỉ 14 tuổi.

Hardy bắt đầu chơi cho đội U18 Derby ở tuổi 15 và với tư cách là học viên hạng một, và giờ cậu được tự do chuyển đến một CLB Anh khác.

Hardy đã gắn bó 9 năm với Derby và 4 tuần trước đã viết trên Instagram: “Sau gần một thập kỷ ở Derby County, đã đến lúc cho một chương mới. Đó là 9 năm đáng kinh ngạc ở đây".

Học viện MU đang nằm dưới sự lãnh đạo mới và các tuyển trạch viên được giao nhiệm vụ tìm kiếm những tài năng trẻ có tiềm năng trở thành cầu thủ đội một.

Cú sốc cho Barcelona

Barcelona nhận cú sốc lớn ngay trước thềm El Clasico khi Raphinha gần như chắc chắn vắng mặt vì tái phát chấn thương, trong khi Jules Kounde cũng phải tập riêng.

Barcelona nhận cú sốc lớn ngay trước thềm El Clasico khi Raphinha gần như chắc chắn vắng mặt vì tái phát chấn thương

Theo Jijantes, Raphinha rời buổi tập hôm 23/10 trong trạng thái mệt mỏi và không thể tiếp tục ra sân vào sáng hôm sau. Anh rời trung tâm Ciutat Esportiva sớm với vẻ mặt lo lắng. Nguồn tin của AS khẳng định tiền đạo người Brazil bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu với Real Madrid.

Barcelona nhận cú sốc lớn ngay trước thềm El Clasico khi Raphinha gần như chắc chắn vắng mặt vì tái phát chấn thương.

Đây là tổn thất không nhỏ cho Hansi Flick. Dù Raphinha chưa đạt thể trạng tốt nhất sau hơn một tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, ông Flick dự định tung anh vào sân trong hiệp hai như một quân bài chiến lược. Nếu kết quả kiểm tra xác nhận tái phát, cầu thủ 28 tuổi có thể phải ngồi ngoài thêm ít nhất bốn trận nữa - gặp Real Madrid, Elche, Club Brugge và Celta Vigo - và chỉ có thể trở lại sau loạt trận đội tuyển quốc gia tháng 11.

Trong khi đó, tình hình của Kounde khả quan hơn. Trung vệ người Pháp chỉ bị va chạm nhẹ và được kỳ vọng sẽ tập lại cùng đồng đội vào thứ Bảy, đủ điều kiện góp mặt tại Bernabéu.

Tin vui hiếm hoi cho Barça là Frenkie de Jong và Andreas Christensen đã bình phục, hoàn thành trọn vẹn buổi tập cuối tuần và sẵn sàng cho cuộc đại chiến El Clasico sẽ diễn ra vào ngày 26/10.