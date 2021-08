Hồ điều hòa thành phố Vinh nước đen ngòm, cá chết trắng

Hồ điều hòa là hồ chứa lớn nhất của thành phố Vinh với diện tích đất 53 ha, diện tích mặt nước 40 ha, nằm ở cuối kênh Bắc, thuộc vùng đất trũng giáp ranh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Tuy nhiên, hiện hồ điều hòa rộng lớn này đang bị ô nhiễm nặng nề. Nước hồ đen ngòm, cá chết hàng loạt trong chiều 9/8. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của P.V trong chiều 9/8, cá chết khắp mặt hồ, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Theo chiều gió, xác cá chết trôi dạt xuống khu vực chân đập thoát nước với số lượng lớn, nhiều xác cá đã bị phân hủy nặng, ruồi nhặng bám đầy. Khu vực cá chết nhiều nhất nằm ở chân đập thoát nước với hàng trăm con. Ảnh: Quang An

Xung quanh mặt hồ có diện tích 40ha cá cũng chết rải rác. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân xã Hưng Lộc, TP.Vinh cho biết: "Hiện tượng cá chết xuất hiện khoảng 3 - 4 ngày gần đây, nhất là trong những ngày nắng nóng cao điểm vừa qua lượng cá chết tăng vọt, nhiều người không dám đi qua khu vực này vì mùi hôi tanh bốc lên... Ảnh: Quang An

Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng cá chết tại hồ điều hòa. Trước đó, trong tháng 7/2020, tại hồ điều hòa này cũng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. TP Vinh đã chỉ đạo Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh - đơn vị trực tiếp quản lý hồ điều hòa cuối kênh Bắc thu gom xác cá chết, đảm bảo môi trường tại hồ điều hòa. Ảnh: Quang An

Theo tìm hiểu, tình trạng cá chết tại hồ điều hòa là do thời gian qua nắng nóng kéo dài, môi trường sống của cá bị thay đổi, cộng với việc nguồn nước tại hồ điều hòa bị ô nhiễm nặng. Xung quanh hồ và trên mặt hồ, lượng túi ni lông, chai nhựa, rác thải vứt đầy do những người dân thiếu ý thức tập trung ăn uống trước đây nhưng không thu gom, xử lý. Ảnh: Quang An