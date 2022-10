Hồ Ngọc Hà trình báo bị mất trộm 20 lượng vàng và 100 ngàn USD

(Baonghean.vn) - Sáng 10/10, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai thí điểm mô hình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Đoàn theo hình thức trực truyến.

(Baonghean.vn) - Ngày 10/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm (Quận Bình Thạnh, TP.HCM) và các nhà hảo tâm từ TP.HCM và Cà Mau trao quà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai ở 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

(Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do trận lũ lụt vừa qua, trong 2 ngày 9 và 10/10, Tập đoàn TH phối hợp với Báo Nghệ An đã đến thăm hỏi, tặng những phần quà là sản phẩm của Tập đoàn TH cho 7 huyện bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên nữ dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng ở khu vực miền Tây Nghệ An luôn được các cấp ủy Đảng chú trọng. Tỷ lệ đảng viên nữ DTTS ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng; nhiều người trở thành hạt nhân nòng cốt ở cơ sở, nhất là tại các thôn bản. Tuy nhiên, một số nơi, công tác vận động, tuyên truyền, bồi dưỡng quần chúng là nữ DTTS vào Đảng còn gặp những khó khăn nhất định.

(Baonghean.vn) - Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong Công an nhân dân năm 2022.

(Baonghean.vn) - Sáng 10/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

(Baonghean.vn) - Sáng 10/10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho 83 đồng chí là cán bộ trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp huyện và tương đương; cán bộ chủ trì cấp xã năm 2022. Tham dự buổi lễ có Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

(Baonghean.vn) - Những bàn thua lâu nay của Sông Lam Nghệ An đều đến từ những tình huống cố định, như bàn thua trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng 18 (đá phạt góc), bàn thua trong trận gặp Viettel ở vòng 17 (đá phạt trực tiếp). Rõ ràng, hàng thủ Sông Lam Nghệ An gặp vấn đề với bóng bổng, với cả phòng ngự bóng 1 lẫn bóng 2.

(Baonghean.vn) - Là những mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, được đầu tư với kinh phí lớn, tuy nhiên tại trận lũ lụt vừa qua, nhiều nhà lưới công nghệ cao trên địa bàn Nghệ An bị chìm trong biển nước, thiệt hại hoàn toàn.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định công nhận 4 tập thể đạt giải thi tuần, 5 tập thể đạt giải qua 4 tuần thi và 49 cá nhân đạt giải với 63 giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022.

(Baonghean.vn) - T&T Victoria mở bán quỹ căn đẹp cuối cùng với chính sách hấp dẫn “giải khát” tình trạng thiếu hụt nguồn cung bất động sản tại Nghệ An, thu hút hàng trăm nhà đầu tư trong khu vực.

(Baonghean.vn) - Trong nhiều năm qua, ngành Xuất bản có vai trò quan trọng trong việc định hướng văn hóa đọc cho người dân, góp phần vào sự phát triển văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi số, ngành Xuất bản đang đứng trước rất nhiều thách thức và khó khăn. Nhân dịp 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản - In - Phát hành (10/10/1952 - 10/10/2022), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với bà Bùi Thị Ngọc - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Nghệ An xung quanh những vấn đề liên quan.