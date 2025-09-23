Pháp luật Hồ sơ và cách nộp yêu cầu trợ giúp pháp lý miễn phí Chị Nguyễn Thị Hiền ở phường Vinh Lộc hỏi: Tôi muốn được trợ giúp pháp lý miễn phí thì cần phải làm hồ sơ như thế nào và nộp ở đâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 29, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, người có yêu cầu trợ giúp pháp lý cần chuẩn bị hồ sơ gồm: đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý và các giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ việc cần được trợ giúp.

Việc nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý có thể thực hiện theo 1 trong 3 hình thức. Trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người yêu cầu cần nộp đơn và các giấy tờ liên quan đến vụ việc, đồng thời xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh mình thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý. Nếu người yêu cầu không thể tự viết đơn, người tiếp nhận có trách nhiệm ghi lại nội dung theo mẫu đơn, đọc cho người yêu cầu nghe hoặc để họ tự đọc lại, sau đó ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn.

Ảnh minh họa.

Trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, người yêu cầu cần gửi đơn yêu cầu, tài liệu liên quan và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Trường hợp gửi hồ sơ qua fax hoặc hình thức điện tử, khi gặp người thực hiện trợ giúp pháp lý, người yêu cầu phải xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh mình đủ điều kiện nhận trợ giúp pháp lý.

Việc trợ giúp pháp lý miễn phí góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Do đó, nếu thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định, hoàn toàn có thể làm hồ sơ và gửi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để được hỗ trợ theo đúng trình tự, thủ tục luật định.