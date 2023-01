Hồ Tấn Tài, Filip Nguyễn gia nhập Công an Hà Nội; Thầy Park được tặng vé bay hạng thương gia giữa Việt Nam và Hàn Quốc trọn đời

(Baonghean.vn) - Đến ngày 27 tháng Chạp, một số vườn hoa tươi trên địa bàn Nghệ An đã được khách đặt hàng mua hết. Theo các chủ vườn, Tết năm nay hoa tươi bán tại vườn được giá, lãi đậm.

(Baonghean.vn) - Đến cuối tháng Chạp, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đã gieo cấy 60- 70% diện tích. Trong đó, nhiều cánh đồng cấy sớm hơn lịch thời vụ gần 1 tháng, khiến cơ quan chuyên môn hết sức lo lắng trước một vụ xuân dễ gặp nhiều bất lợi.

(Baonghean.vn) - Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị, địa phương; Các điểm du lịch Nghệ An sẵn sàng phục vụ khách dịp Tết; Những tuyến đường hoa Tết rực rỡ ở thành Vinh; Hai mẹ con tử vong ở giếng nhà... là một số thông tin chính trong ngày 17/1.

(Baonghean.vn) - Với tấm lòng đồng cảm, sẻ chia với những khó khăn, thiệt thòi của những bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, các đại biểu Quốc hội, nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An đã kết nối, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 170 suất quà cho bệnh nhân.

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Xuân Quý Mão 2023, ngày (17/1), đoàn công tác Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

(Baonghean.vn) - Sáng 17/1, đại biểu Quốc hội Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tới thăm, tặng quà cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Thư ngỏ của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An về giúp đỡ người nghèo đón Tết, các cơ quan báo chí tỉnh và Văn phòng đại diện báo chí đóng trên địa bàn tỉnh đã tích cực kêu gọi ủng hộ, với số tiền hơn 450 triệu đồng.

(Baonghean.vn) - Nắm bắt xu thế và nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, nhiều điểm du lịch ở Nghệ An đang chỉnh trang, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón và phục vụ du khách.

(Baonghean.vn) - Một đường dây mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh với số lượng lớn vừa bị Công an huyện Nghi Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài tỉnh triệt phá thành công, thu giữ gần 4 tạ pháo.

(Baonghean.vn) - Sáng 17/1, đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh do đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất tại một số địa phương, đơn vị.

