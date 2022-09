Hồ Thị Ngọc Hoài: Hồn cố hương trong từng câu chữ

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Ba (sinh năm 1985, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu i10 Huyndai mang BKS 37A-32920 di chuyển trên Quốc lộ 7A đã có hành vi lạng lách, đánh võng. Đối tượng này cũng che dấu hành vi phạm tội bằng cách nhờ người nhận tội thay mình.

(Baonghean.vn) - Trong đêm 8/9, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP.Vinh đã ra quân đồng loạt xử lý tình trạng tái chiếm vỉa hè tại điểm nóng trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Chiều 8/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Đoàn công tác của Văn phòng Phủ Thủ tướng nước CHDCND Lào do đồng chí A-lun-xay Xủn-nạ-lạt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng làm trưởng đoàn. Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành và một số cán bộ Văn phòng Chính phủ Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Chiều 8/9, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo đánh giá chỉ số PCI tỉnh Nghệ An năm 2021 và giải pháp nâng cao chỉ số PCI trong giai đoạn tới.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và nhiễu động gió Đông, nên ở Nghệ An từ tối ngày 07/9 đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.