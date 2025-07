Kinh tế

Hồ thủy lợi lớn nhất ở Nghệ An xả tràn ứng phó với hoàn lưu bão số 3

15 giờ chiều 22/7, hồ Vực Mấu – công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An đã bắt đầu xả tràn để chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Việc xả lũ được thực hiện theo đúng quy trình vận hành, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.