Hỗ trợ cán bộ xin nghỉ hưu sớm và sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính - Bài cuối: Giải quyết tốt chế độ, chính sách

Nhóm P.V • 30/11/2024

Hiện nay, các chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính của Trung ương, của tỉnh đã ban hành có những tác động tích cực. Tuy nhiên, số lượng cán bộ dôi dư lớn, nhiều cán bộ, công chức, người lao động mong muốn được làm việc. Bài toán sắp xếp cán bộ dôi dư cần phải giải quyết theo lộ trình trong nhiều năm.

Từ ngày 1/12/2024, tỉnh Nghệ An sẽ chính thức sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 1243 và Đề án mở rộng địa giới hành chính cũng như không gian đô thị thành phố Vinh của Quốc hội.

Cán bộ Sở Nội vụ thẩm định đề án vị trí việc làm của các đơn vị. Ảnh: T.Lê



Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, toàn tỉnh sẽ giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện dôi dư là 202 người; số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư là 799 người; số lượng người hoạt động không chuyên trách dôi dư 392 người; số lượng Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc, ủy viên thường vụ các đoàn thể cấp xã dôi dư 245 người; số lượng hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ sẽ dôi dư 111 người.

Theo lộ trình giải quyết dôi dư từ năm 2025 đến năm 2029 trong Đề án sắp xếp đơn vị hành chính thì có 607 người (471 cấp xã và 136 cán bộ, công chức viên chức cấp huyện) dự kiến nghỉ hưu, nghỉ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP và điều chuyển qua xã khác. Vì vậy, dự kiến có 1.355 người được hưởng chính sách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 23 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thông qua Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/11/2024.

Cụ thể, đối với các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hỗ trợ 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Đối với những trường hợp thôi việc ngay, sẽ được hỗ trợ 1 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Những người đang hưởng chế độ hưu trí và đảm nhiệm vị trí cán bộ cấp huyện, cấp xã sẽ được hỗ trợ 1 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác tại vị trí hiện tại. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được hỗ trợ bằng 1 tháng phụ cấp hiện hưởng (tối đa không quá 15 tháng); Ủy viên Thường trực MTTQ và ủy viên thường vụ các tổ chức chính trị, xã hội cấp xã được hỗ trợ một lần với số tiền 3,2 triệu đồng/người.

Đồng chí Phan Đình Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Thành (huyện Yên Thành).

Nguyên tắc thực hiện chính sách, đối với trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được hỗ trợ theo chức danh có mức phụ cấp cao nhất. Thời gian công tác tính hỗ trợ được xác định theo nguyên tắc, từ đủ 1 đến 6 tháng sẽ tính là 1/2 năm; từ trên 6 đến 12 tháng sẽ tính là 1 năm. Thời gian công tác tính hỗ trợ là tổng thời gian công tác, nếu đứt quãng sẽ được cộng dồn. Chính sách này không áp dụng cho đối tượng nghỉ công tác do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính; cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 76 tỷ đồng.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng dôi dư góp phần động viên, khích lệ, hỗ trợ những người dôi dư nghỉ việc và tạo thuận lợi cho các địa phương trong sắp xếp, bố trí cán bộ dôi dư do thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính. Các quy định cụ thể về đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ được cho là hài hòa, phù hợp.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương trao đổi với cán bộ và người dân xã Xuân Tường về công tác sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Hữu Thịnh

Ông Nguyễn Phùng Hòa - Chủ tịch UBND xã Xuân Tường (Thanh Chương) chia sẻ: "Sau sáp nhập xã, số lượng cán bộ, công chức dôi dư nhiều, chúng tôi đã thông suốt tư tưởng và sẵn sàng nhận quyết định nghỉ hưu từ tổ chức. Tôi thấy việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 18 rất sát đúng với tâm tư nguyện vọng cán bộ, công chức, anh em phấn khởi hơn, nhất là đối với rất nhiều cán bộ, công chức cấp xã do trưởng thành từ cơ sở nên dù gần đến tuổi nghỉ hưu nhưng lại có thời gian đóng bảo hiểm chưa nhiều, khi nghỉ hưu trước tuổi lương hưu sẽ thấp. Qua đó, động viên, khuyến khích những cán bộ, công chức dôi dư ủng hộ chủ trương khi nghỉ việc được thêm 1 một phần kinh phí hỗ trợ".

Cán bộ xã Thanh Dương (Thanh Chương) - đơn vị sáp nhập với xã Xuân Tường Thành thành xã Xuân Dương - trao đổi công tác sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: T.Lê

Theo đánh giá của đồng chí Lê Thái Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn thì cùng với chính sách của Trung ương tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, các đối tượng dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được hưởng thêm chính sách tại Nghị quyết 18 do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành. Điều đó thể hiện sự ghi nhận, quan tâm, nỗ lực của tỉnh trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư. Việc tỉnh kịp thời ban hành chính sách này là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong tuyên truyền, vận động và áp dụng chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Lê Thái Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ xã Nghĩa Thọ, đơn vị sẽ sáp nhập với xã Nghĩa Phú thành xã Nghĩa Thọ (mới); Cán bộ xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn trao đổi nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: T. Lê

Có thể thấy rằng, quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn tôn trọng, cầu thị lắng nghe ý kiến của người dân, thực hiện tốt công tác tư tưởng cán bộ, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Cán bộ xã Nghĩa Hiếu (Nghĩa Đàn) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: T. Lê

Tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư một cách thận trọng, khoa học, khách quan, có tính nhân văn; vừa đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức vừa phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí công việc của từng cán bộ, công chức. Quá trình thực hiện được xác định trong giai đoạn 2025 – 2029. Cùng đó, từ thực tiễn, tỉnh nghiên cứu để đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm giải quyết cán bộ, công chức dôi dư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, công chức trong điều kiện có thể.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: "Liên quan đến giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập, chúng ta đang xử lý về vấn đề con người, đây là vấn đề hết sức phức tạp trong quá trình thực hiện; tác động đến tư tưởng, suy nghĩ, quyền lợi của người dân, cán bộ, đảng viên. Tỉnh đã có rất nhiều giải pháp để giải quyết cán bộ dôi dư. Ngay sau khi có chủ trương của Trung ương, tỉnh có chủ trương tạm dừng việc tuyển dụng công chức cấp xã, cấp huyện để chủ động sắp xếp đội ngũ cán bộ dôi dư sau sắp xếp địa giới hành chính; phương án giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi. Với chức năng của mình, ngành Nội vụ đã kiến nghị với Trung ương để bố trí thêm nguồn lực, ngân sách để nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ dôi dư. Đặc biệt, Sở Nội vụ chủ trì tham mưu nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính với tinh thần minh bạch, rõ ràng, công khai, đảm bảo đúng quy định của Trung ương và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Mô hình phát triển kinh tế ở xã Nghĩa Phú, Nghĩa Đàn đơn vị sẽ sáp nhập với xã Nghĩa Thọ thành xã Nghĩa Thọ mới. Ảnh: Minh Thái

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiểu được chủ trương lớn này để đồng thuận với chủ trương. Bằng nhiều các giải pháp Nghệ An sẽ hoàn thành việc giải quyết dôi dư tại các xã sáp nhập giai đoạn 2023 -2025 theo đúng lộ trình và những để đến năm 2029 hoàn thành việc sắp xếp cán bộ dôi dư theo đúng quy định.

Người dân xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn đơn vị sẽ sáp nhập với xã Nghĩa Hiếu và xã Nghĩa Hưng thành xã Nghĩa Hưng mới ra quân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Minh Thái

Việc sắp xếp đơn vị hành chính phải tư duy theo hướng mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn. Thông qua đó, tinh gọn về bộ máy tổ chức, tinh giản về biên chế…

Để thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách, yêu cầu đặt ra, cấp ủy, chính quyền các cấp cùng đội ngũ cán bộ công chức và các đối tượng thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cần tìm hiểu kỹ nội dung, đưa ra quyết định phù hợp, đúng quy định, phát huy tính ưu việt, đảm bảo quyền lợi cho người thực thi chính sách. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, thanh tra sau phân cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, triển khai tốt Nghị quyết của Quốc hội về Đề án mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh và Đề án tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế; giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính. Thực hiện tốt đề án vị trí việc làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; xử lý nghiêm những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Một góc của xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn. Ảnh: T. Lê

