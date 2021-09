Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn trả lương ngừng việc

Tương tự, Công ty TNHH may mặc Trọng Phúc (Diễn Châu) có hàng trăm lao động nhưng do dịch bệnh kéo dài, sản xuất khó khăn, đời sống của người lao động lao đao. Doanh nghiệp được chi nhánh NHCSXH Nghệ An tuyên truyền, hướng dẫn vay gần 800 triệu đồng với 173 lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg. Nguồn vốn cho vay từ chính sách không chỉ hỗ trợ kịp thời cho người lao động mà còn giải quyết khó khăn kinh tế, thậm chí như chiếc "phao cứu sinh" cho nhiều doanh nghiệp.