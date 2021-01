Hỗ trợ gần 827 tỷ đồng nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị ở Hoàng Mai

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tiểu dự án Hoàng Mai nêu một số thông tin về dự án. Ảnh: Nguyễn Hải

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin một số nét cơ bản về Tiểu dự án Hoàng Mai. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 31,47 triệu Euro, tương đương với 826,94 tỷ đồng Việt Nam, trong đó vốn vay 24,104 triệu Euro, vốn viện trợ không hoàn lại là 1 triệu Euro; vốn đối ứng của tỉnh và thị xã là 6,37 triệu Euro, tương đương với 167,4 tỷ đồng.

Với kinh nghiệm triển khai một số dự án lớn về hạ tầng đô thị thành phố Vinh vừa qua, Nghệ An tin tưởng tiếp nhận và triển khai tốt dự án này. Tỉnh cũng cam kết về cơ chế huy động vốn đối ứng, giải phóng mặt bằng đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ...

Đại diện Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ chia sẻ một số kinh nghiệm tiếp cận và hợp tác để khai thác hiệu quả vốn vay đầu tư công. Ảnh: Nguyễn Hải

UBND tỉnh Nghệ An trao quà và chụp ảnh lưu niệm với đại diện các tỉnh và Ban Giám đốc dự án AFD. Ảnh: Nguyễn Hải Về phần mình, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ bố trí đầy đủ vốn đối ứng để thi công dự án đúng tiến độ để mang lại lợi ích cho người dân; đề nghị Ban dự án AFD xây dựng cơ chế giao ban phối hợp với các tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Mặc dù đây mới chỉ là bước khởi đầu nhưng là bước chuẩn bị quan trọng này để dự án triển khai thuận lợi và thành công trong thời gian tới./.



Kết luận nội dung buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và đại diện UBND các tỉnh được thụ hưởng dự án, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chân thành cám ơn đánh giá cao sự quan tâm, ưu ái của tổ chức AFD dành cho 4 tỉnh nói chung và Nghệ An nói riêng.