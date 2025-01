Pháp luật Hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ tai nạn tại Kỳ Sơn Trong ngày 13/1, nhiều tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại bản Thăm Hín (xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn).

Sau vụ tai nạn thương tâm khi xe tải lao vào quán tạp hóa khiến 6 người tử vong tại xã Nậm Càn, đại diện UBND huyện Kỳ Sơn đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ các nạn nhân.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND huyện đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường. Bước đầu huyện đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn thăm hỏi gia đình nạn nhân. Ảnh: CTV

Chiều 13/1, đoàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do đồng chí Lê Kim Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm, động viên, tặng quà hỗ trợ của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho các nạn nhân xấu số. Số tiền trao cho mỗi nạn nhân là 5 triệu đồng. Tại đây, đoàn đã chia sẻ, động viên gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau để sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do đồng chí Lê Kim Thành dẫn đầu đến chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Ảnh: Đào Thọ

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Huyện ủy Kỳ Sơn do đồng chí Lỳ Bá Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dẫn đầu đã đến thăm, thắp hương chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kỳ Sơn. Tại đây, đoàn đã gửi hỗ trợ đến mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Đồng chí Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Ảnh: Đào Thọ

“Nỗi đau quá lớn khó có thể vượt qua, nhưng mong rằng với sự hỗ trợ, sẻ chia của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và bà con nhân dân, các gia đình có thể cảm nhận được niềm động viên, điểm tựa tinh thần. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra những ngày cận Tết khiến chúng tôi vô cùng đau xót”" – đồng chí Lỳ Bá Thái chia sẻ cùng gia đình anh Và Bá Dềnh có 2 con chết trong vụ tai nạn.

Ngoài ra, các tổ chức như Công an huyện, Đồn Biên phòng Nậm Càn, cấp ủy, chính quyền xã và các tổ chức khác cũng đã đến chia buồn và trao tiền hỗ trợ thân nhân các nạn nhân.

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn và lực lượng Công an thăm hỏi, trao quà hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Ảnh: Đào Thọ

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 17h ngày 12/1 tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, khi một chiếc xe tải lao xuống dốc và tông trực diện vào cửa hàng tạp hóa của một hộ gia đình. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, các nạn nhân đang đứng trong cửa hàng tạp hoá. Hậu quả, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 6 người.