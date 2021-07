Hỗ trợ lưu học sinh Lào ở Nghệ An vượt qua khó khăn mùa dịch Covid-19

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có trên 750 lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đa phần các em không thể trở về nước mình mà ở lại Nghệ An trong các khu ký túc xá của nhà trường.

Thông qua nhiều chương trình hành động, với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, Tỉnh đoàn và các trường đã trao tặng hàng nghìn suất quà gồm nhu yếu phẩm và các thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tới các em.