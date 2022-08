Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân: Vì sao chậm tiến độ?

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, UBND tỉnh Nghệ An đã rốt ráo chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay tiến độ chi trả vẫn chậm so với dự kiến.

Số lượng được chi trả chỉ bằng 1/3 số lượng dự kiến

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đến ngày 16/5/2022, số lao động dự kiến hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là 18.000 người, kinh phí 39 tỷ đồng. Số liệu này dựa trên những rà soát ban đầu của các địa phương và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Thế nhưng đến thời điểm 31/7/2022, sau khi kiểm tra lại, trong danh sách dự báo thì có một số doanh nghiệp lớn không thuộc trong khu công nghiệp, khu kinh tế nên không thuộc diện hưởng chính sách theo quy định. Trên cơ sở tình hình lao động và hoạt động của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động- TB&XH phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã rà soát, báo cáo, điều chỉnh dự kiến số lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Theo đó, số lượng lao động dự kiến hỗ trợ là 6.520 người. Trong đó, lao động đang làm việc là 5.950 người, lao động quay trở lại thị trường lao động là 570 người; tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ hơn 8,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian rà soát hồ sơ dựa trên các tiêu chí theo quy định, kết quả chỉ còn 1/3 số lượng lao động theo dự kiến ban đầu trong diện được tiếp cận chính sách.

Tính đến ngày 11/8/2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 3.537 người lao động (tương đương 54,23% số lao động dự kiến được hỗ trợ), với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, cấp kinh phí hỗ trợ 6 đợt cho 1.057 lao động, kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ,TB&XH cho biết: Nghệ An là đơn vị triển khai nhanh và có hệ thống văn bản hướng dẫn khá chi tiết, nên dù lượng lao động dự kiến ban đầu rất cao nhưng các phòng lao động đã thẩm định khá chính xác. Do đó, chúng tôi nhận được hồ sơ là cơ bản chỉ thẩm định nhanh và chốt danh sách chi trả trình Sở Tài chính.

Chậm do đâu?

Dù theo công văn UBND tỉnh yêu cầu phải chi trả xong trước thời điểm 15/8, tuy nhiên đến nay công tác chi trả vẫn chưa được tiến hành xong. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do một số trường hợp người lao động, chủ doanh nghiệp chờ đủ 03 tháng để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ một lần, điển hình có Công ty May Minh Anh – Kim Liên với 450 lao động, sáng ngày 11/8 mới nộp chờ thẩm định. “Nhiều chủ lao động rất ngại việc phải đi lại nhiều lần thẩm định hồ sơ ở Bảo hiểm xã hội tỉnh và thẩm định ở các chủ nhà trọ. Thậm chí có những lý do rất buồn cười rằng, có nhiều lao động không nộp hồ sơ vì trước đây họ không khai báo với công an địa bàn nên bây giờ nếu nộp sẽ bị chính quyền phạt. Thế nên, việc xét duyệt hồ sơ bị chậm trễ” - Ông Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH cho biết.

Một lý do nữa khiến tiến độ chi trả chậm là do một số doanh nghiệp có hỗ trợ khu ký túc xá cho người lao động ở trọ, vì vậy người lao động sẽ không được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022. Cụ thể, Công ty TNHH Luxshare – ICT và Công ty TNHH Merry &Luxshare, theo rà soát ban đầu của Ban Quản lý KKT Đông Nam có 5.598 lao động đang làm việc có ở trọ. Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty thì chỉ có 992 lao động có thuê nhà trọ ngoài và được công ty lập danh sách đề nghị hỗ trợ gửi UBND thành phố Vinh. “Còn lại hơn 3.500 ngàn lao động ở trọ trong khu KTX miễn phí nên không được hỗ trợ và một số chưa cung cấp đủ hồ sơ cho công ty để đề nghị hỗ trợ” - Đại diện Công ty TNHH Luxshare – ICT cho biết.

“Ngoài ra, một số doanh nghiệp, cán bộ làm công tác hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ còn thiếu kinh nghiệm nên còn có tình trạng người lao động phải làm lại hồ sơ” - Ông Vi Ngọc Quỳnh cho biết.

Hiện ở nhiều địa phương có đông người lao động đang làm việc ở các khu công nghiệp như Diễn Châu, Nam Đàn, Nghi Lộc… cho rằng chính sách này thực sự nhân văn và cần giải quyết nhanh để người lao động được thụ hưởng. Tuy nhiên, đa số công nhân đã nộp hồ sơ từ tháng 7 nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Tuy hồ sơ thủ tục nhanh gọn, và tiết giảm tối đa các quy trình xét duyệt nhưng vẫn có nhiều hồ sơ bị trả lại. Điển hình như, khâu thẩm định nhà trọ cũng có nhiều chi tiết cười ra nước mắt, đó là tên đăng ký chủ hộ là tên chồng nhưng khi đề xuất hồ sơ lại tên vợ, vì vợ là công nhân có bảo hiểm đang làm việc trong các khu công nghiệp nhưng chồng lại chỉ làm thợ nề; hay người lao động khi làm hồ sơ xét duyệt chỉ cần ghi số điện thoại mình và số điện thoại chủ trọ, địa chỉ khu nhà trọ nhưng nhiều người vẫn làm sai, ghi nhà mình, khiến quá trình thẩm định bị chậm trễ vì sở, ngành phải trả lại cho chủ doanh nghiệp để hướng dẫn cho công nhân làm lại.

Ông Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở LĐ,TB&XH cho biết: Ngay sau khi có danh sách thẩm định cuối cùng chúng tôi sẽ trình để chi trả và hiện nay đã trình 3.500 hồ sơ, chắc chắn trong tháng 8 này sẽ hoàn tất việc chi trả cho 6.000 người lao động đã có hồ sơ được phê duyệt.

Mỗi công nhân trong diện được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 08/ 2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Chính phủ sẽ được hưởng mức hỗ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả: Hằng tháng.