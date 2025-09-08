Giải trí Hoa hậu Bảo Ngọc đại diện Việt Nam thi Miss World Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022 - chính thức đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73.

Ngày 8/8, đơn vị nắm bản quyền cử đại diện Việt Nam tham dự Miss World tổ chức họp báo và xác nhận Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ tiếp nối hành trình chinh phục vương miện Miss World lần thứ 73.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ảnh: FBNV

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh ngày 18/6/2001 tại Cần Thơ, hiện là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Sở hữu chiều cao nổi bật 1,86m, đôi chân dài 1,23m và số đo 3 vòng 85-62-95cm, cô được xem là một trong những người đẹp có hình thể ấn tượng nhất lịch sử nhan sắc Việt.

Bảo Ngọc không phải cái tên xa lạ trong làng sắc đẹp Việt Nam. Cô ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, được yêu mến nhờ thần thái tự tin, lối ứng xử sắc sảo và dự án nhân ái "Phiên chợ tử tế" đầy ý nghĩa.

Chỉ vài tháng sau, cô đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập và xuất sắc đăng quang, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành vương miện tại cuộc thi này, đồng thời nhận thêm danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa châu Á & châu Đại Dương 2022.

Điểm mạnh của Bảo Ngọc không chỉ dừng lại ở nhan sắc. Cô từng đạt chứng chỉ IELTS 8.0, thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát - một lợi thế quan trọng tại Miss World, cuộc thi đề cao trí tuệ và khả năng giao tiếp quốc tế.

Ngoài đấu trường nhan sắc, Bảo Ngọc còn nổi bật với thành tích học tập ấn tượng. Cô từng đạt học bổng SEED (Canada), học bổng Venture Leader (Quest Venture Singapore), danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và là đồng tác giả đề tài kinh tế đạt giải Ba tại Hội nghị Nghiên cứu Sinh viên. Bảo Ngọc là nhà sáng lập dự án Gen Zero, tập trung vào giáo dục và bảo vệ môi trường.

Dù đang đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025, Bảo Ngọc đã được đặc cách tham gia Miss World lần thứ 73, đánh dấu một trường hợp hiếm hoi trong lịch sử nhan sắc Việt. Điều này cho thấy sự tin tưởng đặc biệt của đơn vị quản lý dành cho người đẹp 24 tuổi.

Cuộc thi Miss World lần thứ 73 dự kiến diễn ra vào năm 2026. Bảo Ngọc sẽ bắt đầu hành trình chuẩn bị rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử đến hoàn thiện dự án nhân ái, để sẵn sàng cạnh tranh với hơn 100 thí sinh quốc tế.

Với những thế mạnh về nhan sắc, học vấn, kinh nghiệm quốc tế và đặc biệt là tinh thần "Beauty with a Purpose", Lê Nguyễn Bảo Ngọc hoàn toàn có thể tạo nên bước đột phá cho nhan sắc Việt Nam tại Miss World.