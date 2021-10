Hoa hậu bị bắt vì trộm đồng hồ Rolex 2 tỉ đồng là ai?

Lã Kỳ Anh và N.M.T quen nhau qua mạng, sau đó dần trở nên thân thiết. Khi được người yêu giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu, trong đó có chiếc Rolex hơn 2 tỉ đồng, cô lên kế hoạch đánh tráo rồi chia tay. Miss Vietnam Continents 2018 lén chụp ảnh, nhờ người tìm mua đồ nhái với giá hơn 13 triệu đồng. Ngày 11/9, Kỳ Anh đến nhà người yêu thực hiện mưu đồ. Trong lúc đối phương ngủ say, cô lén đánh tráo, sau đó tìm cớ giận dỗi rồi chia tay.

Lã Kỳ Anh thừa nhận hành vi trộm cắp do thua lỗ vì đầu tư tiền ảo.

Vài ngày sau, trong lúc lau chùi bộ sưu tập T. phát hiện đồng hồ là hàng giả nên đến công an trình báo, nghi cho người giúp việc. Trong thời gian này, Kỳ Anh cũng nhờ bạn bè tìm chỗ bán đồng hồ. Nhưng hình ảnh chiếc Rolex đắt tiền được rao trên mạng khiến công an nghi vấn. Làm việc với CQĐT, Kỳ Anh thừa nhận hành vi của mình. Cô cho hay do thua lỗ trong việc đầu tư tiền ảo nên trộm đồng hồ để bán lấy tiền trả nợ.

Lã Kỳ Anh tên thật là Lã Thị Anh, sinh năm 1990, quê ở Hà Nội. Cô hiện đang thường trú tại quận 7 (TP.HCM). Trước đây, cô từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, bất động sản.