Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan được nhà chồng tặng vương miện vàng

(Baonghean.vn) - Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn đang chậm tiến độ, nhất là đoạn qua huyện Diễn Châu. Chính quyền địa phương đang tập trung đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/02, Sở Y tế Nghệ An đã trao danh hiệu "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; trở thành Bệnh viện công lập đầu tiên tại Nghệ An nhận được danh hiệu này.