'Hoa hậu độc nhất vô nhị' Giáng My: Tuổi 52 trong căn biệt thự xa hoa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cuộc sống ở tuổi 52 của Giáng My khiến khán giả ngưỡng mộ. 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời duy trì ngoại hình tươi trẻ, tận hưởng sự bình yên, thảnh thơi trong cơ ngơi xa hoa, sang trọng.

Nhan sắc "không tuổi"

Người đẹp Giáng My sinh năm 1971, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Từ đó đến nay, cô vẫn được gọi vui là "hoa hậu độc nhất vô nhị" hay "hoa hậu chưa có người kế vị" vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất.

Thập niên 90, Giáng My hoạt động trong vai trò diễn viên, người mẫu, trở thành một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" nổi tiếng hàng đầu. Cô được yêu thích bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông, dịu dàng và quý phái.

Hiện tại Giáng My không hoạt động showbiz nhiều như trước nhưng vẫn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Ở tuổi ngoài 50, cô gây ấn tượng bởi làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn. Nhờ nhan sắc "không tuổi", mỹ nhân 7X thoải mái lựa chọn những thiết kế nữ tính, trẻ trung cho phong cách đời thường.

Trong lần diễn trở lại sàn diễn thời trang năm 2019, Giáng My từng tiết lộ bí quyết chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn vóc dáng. Cô cho biết bản thân thoải mái trong chuyện ăn uống, "ăn tất cả những gì mình thích". Khi có thời gian, Hoa hậu Đền Hùng tập thể dục, gym, yoga... để chăm sóc hình thể.

"Tôi sống lành mạnh với tư tưởng thoải mái, không tự gây áp lực cho bản thân. Tôi suy nghĩ thanh thản, xem nhẹ mọi chuyện. Có một câu nói tôi luôn tự dặn mình hằng ngày đó là đừng lấy lỗi lầm người khác trừng phạt bản thân mình. Yếu tố tinh thần quyết định rất lớn đến sự tươi trẻ", người đẹp nói.

Giáng My từng tâm sự, cuộc sống của cô cũng giống như bao người phụ nữ bình thường khác, cũng có niềm vui, có nỗi buồn và không thiếu những lo toan... Nhưng quan trọng là cô biết cân bằng và hài lòng với hiện tại.

Cuộc sống độc thân sung túc

Bên cạnh nhan sắc được nhiều người mến mộ, Giáng My còn được biết đến là một nghệ sĩ thành đạt, đa tài. Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Hoa hậu Đền Hùng có cuộc sống sung túc và khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Hiện cô sống một mình tại căn biệt thự xa hoa 4 tầng ở quận 2 (TPHCM). Cơ ngơi này được Giáng My trang trí theo phong cách châu Âu, có nhiều nội thất đắt tiền. Giá trị biệt thự ước tính cả triệu USD. Điểm nhấn của căn nhà là khu đại sảnh thoáng mát, rộng rãi có sức chứa 200 người. Đây cũng là nơi cô thường tổ chức các buổi tiệc tùng cùng bạn bè.

Trên tầng thượng của căn biệt thự, Giáng My thiết kế thành không gian sân vườn, trồng rất nhiều hoa hồng để tạo nét lãng mạn cho những phút rảnh rỗi thưởng thức trà chiều.

Ngoài ra, căn biệt thự cũng là nơi "nữ hoàng ảnh lịch" trang trí cây đàn piano trị giá gần 5 tỷ đồng. Được biết, đây là tác phẩm được thiết kế bởi Poul Henningsen, được Giáng My mua tại phiên đấu giá vào tháng 12/2019.

Bên cạnh biệt thự ở quận 2, Giáng My còn sở hữu một căn hộ penthouse được xây dựng kỳ công, trang trí bằng nội thất đặt mua từ Ý. Ngoài ra, mỹ nhân 7X cũng khiến khán giả trầm trồ bởi bộ sưu tập hàng hiệu, từ quần áo, giày dép cho đến phụ kiện. Ngoài ra, cô còn nổi tiếng về độ "chịu chi" khi đặt riêng trang phục từ các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước.

Những chiếc xế hộp sang trọng cũng là tài sản đáng chú ý của Giáng My. Năm 2016, cô gây xôn xao khi ngồi xe hơi dòng Mercedes Maybach S600 có giá tới 14 tỷ đồng. Người đẹp còn sở hữu chiếc Mercedes S300L trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Cuộc sống độc thân tự do, sung túc của Giáng My khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đây, Giáng My cho biết cô thoải mái tận hưởng cuộc sống mẹ đơn thân.

Trả lời câu hỏi về kế hoạch làm đám cưới khi con gái Anh Sa đã lớn, Giáng My chỉ cười và cho biết cô "thuận tự nhiên". Người đẹp đề cao sự tự chủ, cho rằng phụ nữ hạnh phúc không có nghĩa lúc nào cũng phải có người đàn ông kè kè bên cạnh.

Trong chương trình Lời tự sự hồi tháng 3/2022, Giáng My cũng từng nói: "Số tôi độc lập. Khi xây ngôi nhà đầu tiên đến nhà bây giờ đang ở, chưa có người đàn ông nào phụ giúp tôi từ thiết kế đến mua vật liệu, làm việc với thợ. Tôi có sự hỗ trợ của bố mẹ, nhưng bố mẹ cũng lớn tuổi nên chỉ quản lý. Ngôi nhà đầu tiên có thể có những hỏng hóc do một người phụ nữ làm, nhưng từ đó mình sửa sang, rút ra những bài học".