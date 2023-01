Hoa hậu H'Hen Niê diện lại váy đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Đánh bạc thua hết tiền và sợ gia đình biết sự việc, đối tượng Lý Thành Khoa, 21 tuổi đã tự gây sát thương trên người và dựng chuyện bị cướp tài sản để đánh lừa gia đình và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hành vi trên không thể qua mắt được lực lượng Công an.

(Baonghean.vn) - Sáng 6/1, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận Tổ. Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 16 cùng các Đoàn ĐBQH: Tây Ninh và Phú Yên.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13447 ngày 6-1-2023

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An phát triển nhanh về quy mô với hiệu quả ngày càng cao, có nhiều doanh nghiệp mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

(Baonghean.vn) - Ngày 6/1, tại TP. Vinh, Cục Thuế Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: Đóng góp vào những kết quả tích cực về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2022 có vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Tân Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An Nguyễn Trung Thảo là một cán bộ được đào tạo bài bản, từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 6/1, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

(Baonghean.vn) - Chắc chắn Huấn luyện viên Shin Tae-yong chính là nhân tố quan trọng nhất của phía Indonesia trong trận đấu với tuyển Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc quá am hiểu ông Park và các cầu thủ Việt Nam, ngược lại chúng ta cũng hiểu rõ đối thủ.

(Baonghean.vn) - Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang thực hiện giải tỏa tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, chợ cóc, chợ tạm... nhằm xây dựng một đô thị văn minh.

(Baonghean.vn) - Paul Stars, Giám đốc Trung tâm Hành động Phòng ngừa của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, trong một bài báo cho ấn bản The Hill của Mỹ, đã nêu ra ba mối đe dọa chính sách đối ngoại chính đối với Mỹ vào năm 2023.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thành, thị tuyên truyền người dân và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đồng thuận trong quá trình chuyển đổi hình thức chi trả trợ cấp từ tiền mặt sang không dùng tiền mặt.

(Baonghean.vn) - Ngày 5/01, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã di lý đối tượng truy nã nguy hiểm Hà Đức Minh từ tỉnh Cao Bằng về Nghệ An để điều tra theo quy định của pháp luật.