Hoa hậu Nông Thúy Hằng phủ nhận 'đổi đời' mua nhà mua xe sau đăng quang

(Baonghean.vn) - Dù chỉ tung vào đội hình 2, nhưng U17 Sông Lam Nghệ An vẫn dễ dàng đánh bại U17 Huế để xếp ở vị trí đầu bảng B. Trận đấu thuộc vòng chung kết U17 Quốc gia 2023, diễn ra vào lúc 14h00, ngày 14/3, trên sân vận động PVF.

(Baonghean.vn) - Vào sáng 16/3 tại thành phố Vinh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ trì buổi đối thoại với thanh niên tỉnh Nghệ An dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh kết hợp với trực tuyến tại 21 điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã.

(Baonghean.vn) - Trong quá trình rà soát hồ sơ để cấp đổi, Sở Giao thông và vận tải Nghệ An phát hiện 43 trường hợp giấy phép lái xe giả. Hầu hết trong giấy phép đều có ngày cấp từ 10 đến 20 năm trước.

(Baonghean.vn) - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt đời sống vợ chồng, đối tượng Võ Văn Nghĩa, trú tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP. Vinh đã dùng dao đâm vợ tử vong.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quế Phong cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Linh (SN 2006), trú tại bản Ná Tọc, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về hành vi trộm cắp điện thoại của người dân sau hơn 9 giờ lần theo từng dấu vết để truy bắt.

(Baonghean.vn) - 447 hộ dân ở xã Châu Hồng đã nhận khoản tiền hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi sụt lún. Toàn bộ số tiền do Công ty CP Tân Hoàng Khang chi trả. Ngoài ra, còn 2 hộ dân chưa nhất trí với khoản hỗ trợ và phát sinh thêm 67 hộ khác.

(Baonghean.vn) - Các biện pháp trừng phạt chống Nga đang dẫn đến tình trạng nhiều nước từ bỏ đồng USD, khiến Washington không thể phô trương được sức mạnh của mình trên trường quốc tế, nhà bình luận Jay Newman của tờ New York Post viết.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13524 ngày 14-3-2023.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Tân Kỳ vừa phá thành công chuyên án, bắt một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đối tượng giấu ma tuý rất tinh vi nhưng không thể qua được con mắt nghiệp vụ của lực lượng Công an.

(Baonghean.vn) - Không có vùng cấm, không được giải quyết trường hợp nào can thiệp, xin bỏ qua vi phạm trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, đó là quan điểm của lực lượng CSGT Công an Nghệ An.