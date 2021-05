Hoa hậu Phạm Hương bí mật về Việt Nam sinh sống?

Theo lời quản lý của Phạm Hương, cô nói rất muốn cho con trai Maximus về Việt Nam ăn Tết cổ truyền và biết quê hương. Tuy nhiên, lịch học của bé không khớp với kỳ nghỉ cũng như Tết cổ truyền Việt Nam. Hiện tại, vì tình hình dịch Covid-19, Phạm Hương cũng chưa có kế hoạch về nước. Người quản lý này cũng nói thêm, Phạm Hương đang phát triển sự nghiệp bên Mỹ và chưa có ý định về Việt Nam hoạt động nghệ thuật.

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và nhanh chóng trở thành tên tuổi được săn đón của các nhãn hàng, event. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng thân hình bốc lửa, người đẹp gốc Hải Phòng từng được xem như hình mẫu lý tưởng cho vẻ đẹp phụ nữ hiện đại. Cô từng làm MC, giám khảo, huấn luyện viên cho hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như The Face Vietnam mùa 1 (2016), The Look (2017), Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017).