Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện với nhan sắc khác lạ sau nghi vấn thẩm mỹ

Nghệ An: Khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (Baonghean.vn) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2023 mà Tổ công tác về thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài của tỉnh đề nghị trong báo cáo mới đây.

Nga nói ý định của phương Tây là hủy diệt Ukraine (Baonghean.vn) - Kế hoạch của Anh cung cấp cho Kiev đạn chứa urani nghèo chứng tỏ ý định rõ ràng của phương Tây là hủy diệt Ukraine hoàn toàn. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong (Baonghean.vn) - Sáng 22/3, thông tin từ chính quyền xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người đàn ông bị tử vong.

Nghệ An gấp rút chuẩn bị khởi động mùa du lịch 2023 (Baonghean.vn) - Mùa du lịch năm 2023 đã cận kề, các địa phương và các điểm đến ở Nghệ An đang gấp rút chuẩn bị, đảm bảo đón và phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất.

Thương vụ kỷ lục thế giới 5 tỉ Bảng 'thâu tóm' MU sẽ chốt trong hôm nay? Nhà Glazer đang mong muốn “chốt” đơn thầu mua lại MU với mức giá kỷ lục thế giới hơn 5 tỷ Bảng vào 21h hôm nay (22/3) theo giờ địa phương để Quỷ đỏ có thể ra mắt ông chủ mới trước khi kỳ chuyển nhượng Hè mở cửa.

Nghệ An: Nắng nóng đầu mùa, dứa tăng giá mạnh (Baonghean.vn) - Hiện bà con các xã Quỳnh Châu, Quỳnh Thắng, Tân Thắng (Quỳnh Lưu) đang rộ vụ thu hoạch dứa. Nếu như đầu vụ, giá dứa chỉ ở mức 3.000 đồng/kg thì nay, khi thời tiết bắt đầu bước vào thời điểm nắng nóng, giá dứa đã bắt đầu tăng lên 5.500 đồng/kg.

Bộ Công an bàn giao nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo, hộ khó khăn tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 22/3, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại bản Văng Môn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

2 trẻ ở Nghệ An tử vong do bị chó dại cắn (Baonghean.vn) - Trong chưa đầy 1 tháng, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do chó dại cắn... Cả 2 đều đã không qua khỏi.

Thủ tướng Chính phủ: Tin tưởng thế hệ trẻ sẽ phát huy bản lĩnh, vượt qua thách thức, cống hiến hết mình cho đất nước (Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng thanh niên Việt Nam sẽ phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần, cống hiến hết mình vì một đất nước hùng cường, hạnh phúc, ấm no.

Nghệ An: 3.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, các ngành nói gì? (Baonghean.vn) - Đại diện Cục Thuế Nghệ An cho biết: Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 14.324 doanh nghiệp đang hoạt động và đăng ký nộp thuế, trong đó, có trên 3.500 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và đang nợ thuế.

Vì sao khó thuyết phục lao động bất hợp pháp ở Hàn Quốc về nước? (Baonghean.vn) - 3 địa phương ở Nghệ An là thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc và Hưng Nguyên lại tiếp tục bị liệt kê vào danh sách ngừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc.

Sức sống mới ở làng Phan (Baonghean.vn) - Về làng Phan, xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên), thật ấn tượng với những trang trại rộng lớn, những cánh đồng kiểu mẫu, những con đường hoa đầy màu sắc, rợp cờ Tổ quốc. Khung cảnh toát lên sự yên bình, gắn kết cộng đồng trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng…

Uy và tín (Baonghean.vn) - Nôm na, có thể nói uy tín là danh từ chỉ sự tín nhiệm và mến phục được mọi người công nhận. Cái oai, cái uy thì thường có từ những người có chức vụ, có quyền lực. Vì vậy, có người khi có chức vụ thì ngộ nhận mình là người có uy tín, thực chất đó là cái quyền uy do chức vụ tạo nên.

Mỹ, Nhật Bản tổ chức xét tuyển, thi tốt nghiệp THPT như thế nào? Để tốt nghiệp THPT, học sinh cần hoàn thành đủ số tín chỉ bắt buộc, tham gia các kỳ thi tiêu chuẩn hay đáp ứng đủ số giờ sinh hoạt cộng đồng...

Nét đẹp điêu khắc của ngôi đình cổ gắn liền với Lễ hội Đền Cuông (Baonghean.vn) - Tồn tại lâu đời, đình Xuân Ái không chỉ là di tích lịch sử gắn liền với Lễ hội Đền Cuông, mà còn là một công trình cổ được điêu khắc chạm trổ đẹp.

Quỳnh Lưu sẵn sàng cho ngày hội lớn (Baonghean.vn) - Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân, huyện Quỳnh Lưu đã nỗ lực vượt khó về đích xây dựng nông thôn mới. Ngày 25/3 tới đây, huyện Quỳnh Lưu long trọng tổ chức Lễ đón Bằng đạt chuẩn huyện NTM và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023.

'Mưa ưu đãi' cùng những tính năng khác biệt từ 2 dòng thẻ tín dụng hoàn toàn mới của Bắc Á Bank (Baonghean.vn) - Mới đây, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu MasterCard, với 2 dòng thẻ: BAC A BANK MasterCard Rewards Gold và BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum.

Sau khi ăn bao lâu thì ngủ để không mắc bệnh đường tiêu hóa? Nhiều người thường mắc sai lầm, đi ngủ ngay sau khi ăn. Điều này gây hại gì cho sức khỏe?

Tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần phát triển bền vững các vùng kinh tế-xã hội Mỗi trang báo, mỗi bài viết trong các trang phụ trương chuyên trang, chuyên mục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về khai thác, phát huy lợi thế vùng để qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Tư thế lái xe an toàn chuẩn dành cho phụ nữ Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng dù đã thắt dây an toàn, phụ nữ lái xe vẫn có nguy cơ bị thương nặng khi va chạm cao hơn 47% so với nam giới do tầm vóc nhỏ hơn và vị trí lái xe chưa chuẩn.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Trung: Ký kết nhiều văn kiện quan trọng Chiều 21/3 theo giờ Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc gặp thượng đỉnh đã diễn ra thành công, với việc hai bên ký nhiều văn kiện quan trọng, tạo cơ sở cho quan hệ Nga - Trung phát triển mạnh trong thời gian tới.

Khám xét nơi ở của 4 nữ tiếp viên hàng không mang hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam Liên quan vụ 4 tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, Cơ quan điều tra Công an TP. HCM vẫn đang làm việc, lấy lời khai.

U17 nữ Việt Nam thua với tỷ số không ngờ trước U17 Nhật Bản; U23 Việt Nam thăm sân Al-Gharafa trước trận gặp U23 Iraq (Baonghean.vn) - Trước một U17 nữ Nhật Bản vượt trội hơn rất nhiều, U17 nữ Việt Nam chấp nhận trận thua đậm ở chung kết Jenesys 2022; Chiều 21/3, U23 Việt Nam đã có buổi tham quan SVĐ Al-Gharafa. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Vì sao cá trích xứ Nghệ đặc biệt thơm ngon? (Baonghean.vn) - Cá trích xứ Nghệ lâu nay được thị trường ưa chuộng, đặc biệt là cá được đánh bắt gần bờ bằng bè mảng còn tươi xanh. Vậy vì sao cá trích ở vùng ven biển xứ Nghệ được khách hàng đánh giá là béo và thơm ngon hơn các nơi khác?

Nghệ An: Gấp rút hoàn thành việc xây dựng 2.420 ngôi nhà cho người nghèo tại 6 huyện biên giới (Baonghean.vn) - Chiều 21/3, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 18/3/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nguồn huy động của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3 (Baonghean.vn) - Kỷ niệm 120 năm năm sinh đồng chí Lê Xuân Đào; Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả; Hủy nổ thành công 3 quả bom còn sót lại sau chiến tranh... là những nội dung chính trong ngày 21/3.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp xã giao Đại sứ Australia tại Việt Nam (Baonghean.vn) - Cuộc gặp là dịp để thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Australia.

Cùng Nga chống lại phương Tây, Trung Quốc đặt ra mục tiêu gì? (Baonghean.vn) - 10 năm trước, khi vừa đắc cử cầm quyền lãnh đạo Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã lựa chọn Nga là điểm đến đầu tiên. Và nay, sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3, trong chuyến công du đầu tiên, ông Tập cũng lựa chọn Moskva.