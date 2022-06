Hoa hậu Thuỳ Tiên dừng chân tại 'Hoa hậu của các Hoa hậu' năm 2021 khiến fan tiếc nuối

(Baonghean.vn) - Luân dù 2 lần ngồi tù vì ma túy nhưng vẫn tiếp tục vận chuyển heroin. Lần này, Luân đồng ý đưa heroin từ Nghệ An ra Hà Nội và đã rủ người cháu tham gia cùng.

(Baonghean.vn) - Ngày 27/6, tại Trung đoàn 764, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 - lớp thứ nhất năm 2022.