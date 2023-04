Hoa hậu Thùy Tiên nói gì vụ nhà đài Hàn Quốc đưa tin sai về mình?

(Baonghean.vn) - Trước tình hình nắng nóng gay gắt, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã có thông báo gửi các Hạt Kiểm lâm, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

(Baonghean.vn)- Dù chỉ giành được 1 điểm trong trận ra quân vòng chung kết U19 Quốc gia nhưng U19 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được lối chơi khá thuyết phục. Lượt trận thứ 2, với thực lực hiện có, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn sáng rõ cơ hội trước U19 Bình Dương.

(Baonghean.vn) - Sáng 24/4, Google for Education tổ chức lễ bàn giao tài khoản Google workspace for Education cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.