Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ xúc động về mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Mẹ có phải là người khích lệ Tiểu Vy thi Hoa hậu Việt Nam hay không?

Lúc đó, Vy mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT, mọi thứ còn vô cùng bỡ ngỡ. Vy yêu thích cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ lâu nhưng cũng chưa thật sự tự tin. Vy đã tâm sự với mẹ và mẹ động viên Vy mạnh dạn đăng ký tham dự cuộc thi. Mẹ nói với Vy, hãy xem đó là thử thách đầu tiên của em ở tuổi 18. Dù thành công hay không nhưng đó sẽ là những trải nghiệm vô cùng quý giá của thanh xuân. Hơn nữa, Hoa hậu Việt Nam lại là một cuộc thi uy tín nên mẹ hoàn toàn yên tâm để Vy đi thi. Có thể nói, mẹ luôn ủng hộ và khích lệ mọi quyết định của Vy không chỉ là chuyện đi thi hoa hậu. Vy cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc vì luôn có ba mẹ ở bên mình.

Có thể thấy, trong các vòng thi của Hoa hậu Việt Nam 2018, mẹ bạn luôn ở phía dưới hội trường hoặc sau cánh gà để cổ vũ tinh thần cho bạn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Vy và mẹ thời điểm bạn đi thi Hoa hậu là gì?

Thời điểm tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Vy không có thời gian gặp gia đình nhiều. Đôi khi Vy chỉ có thể tranh thủ gặp mẹ một vài phút ở hậu trường những buổi tổng duyệt. Đặc biệt, khi những vòng thi phụ tổ chức ở Đà Nẵng thì mẹ thường xuyên chạy qua chạy lại từ Hội An để xem Vy trình diễn hoặc tập luyện lúc ráp sân khấu. Dù chỉ gặp mẹ chớp nhoáng rồi phải tạm biệt mẹ để tiếp tục các hoạt động khác nhưng Vy như được tiếp thêm sức mạnh để nỗ lực hơn. Nhớ nhất là kỷ niệm mẹ và Vy đi tìm may từng cái đầm, cái áo để mang đi thi nhưng đến lúc thi thì không mặc được cái nào vì nó không phù hợp lắm. Lúc đó, Vy rất sợ nhưng may mắn Vy có những người chị thân thiết ở cuộc thi cho mượn đầm để mặc khi tham gia hoạt động đồng hành. Còn ở những phần thi chính, Vy sử dụng trang phục mà Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam hỗ trợ.