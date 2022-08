Hoa Kỳ tuyên bố không cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Thông tin từ chính quyền xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), tại địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

(Baonghean.vn) - Nhằm cụ thể hóa mối quan hệ truyền thống, lâu bền giữa 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào), được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, năm 2015, Sở Y tế Nghệ An đã ký kết hợp tác cùng Sở Y tế tỉnh Xiêng Khoảng với nội dung hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và nhân lực y tế cho tỉnh Xiêng Khoảng. Sau 7 năm, hoạt động hợp tác giữa 2 ngành Y tế đã có nhiều kết quả hết nổi bật.