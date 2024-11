Giải trí Hoa sữa về trong gió tập cuối: Cái kết có hậu cho tất cả nhân vật Tập 56 lên sóng tối 22/11/2024 đánh dấu kết thúc của bộ phim "Hoa sữa về trong gió". Bộ phim khép lại với cái kết có hậu cho câu chuyện của gia đình nhà bà Trúc.

Khang (NSƯT Ngọc Quỳnh) đã cam đoan với cơ quan công an rằng anh đã khai toàn bộ sự thật về vụ việc liên quan đến tập đoàn Bình Phát. Anh khẳng định mình không có ý định trục lợi và luôn tuân thủ pháp luật. Sau quá trình điều tra, công an thông báo rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy Khang có liên quan đến lợi ích cá nhân với tập đoàn Bình Phát. Công an cũng nhận định rằng các công việc anh thực hiện trong suốt quá trình làm việc đều tuân thủ đúng nguyên tắc. Vì vậy, Khang không bị khởi tố và có thể ra về.

Tuy nhiên, vì vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, Khang không được phép rời khỏi nơi cư trú. Dù vậy, đây vẫn là một tin mừng đối với anh, vì anh không bị bắt giữ như những gì anh lo lắng. Trong khi đó, Hoàng đã bị công an phát hiện ra những sai phạm mà hắn đã che giấu bấy lâu nay.

Rời khỏi trụ sở công an, Khang liền gọi điện cho vợ để thông báo tin vui. Hiếu (NSƯT Bá Anh) nghe được tin này và rất mừng cho gia đình em gái. Hiếu khuyên Thuận (Huyền Sâm): “Từ nay cô phải thay đổi đi nhé, cởi mở và chia sẻ với Khang nhiều hơn, như thế vợ chồng mới dễ bề tâm sự chứ.”

Ở nhà, tinh thần của Phương đã khá hơn rất nhiều. Cô bé trở nên cởi mở và thân thiết với mẹ, không còn sợ hãi hay ghét việc học như trước đây. Thậm chí, bài văn Phương viết tặng mẹ còn đạt điểm cao nhất lớp. Sau mọi hiểu lầm, Phương đã yêu và thương mẹ hơn bao giờ hết. Còn Thuận cũng đã hiểu ra thế nào là yêu con đúng cách.

Về bệnh trầm cảm của Thuận, bác sĩ cho biết tinh thần cô đã cải thiện rõ rệt. Điều đáng mừng là Thuận đã chịu chia sẻ với chồng và cùng anh đi khám bệnh tâm lý. Bác sĩ cũng nhắc nhở Khang cần quan tâm và chăm sóc vợ nhiều hơn, vì điều này sẽ giúp Thuận phục hồi hoàn toàn.

Khang hứa với vợ: “Từ bây giờ, anh sẽ là liều thuốc tốt nhất cho em”.

Bà Trúc (NSƯT Thanh Quý), sau khi biết bệnh tình của mình, đã quyết định không phẫu thuật. Hiếu rất bất ngờ và không đồng ý, vì các bác sĩ khẳng định phẫu thuật là cách tốt nhất để loại bỏ cục máu đông trong não của bà. Tuy nhiên, bà Trúc lo ngại rằng phẫu thuật thất bại có thể khiến bà sống thực vật.

Bà Trúc tâm sự với các con: “Ai rồi cũng phải đi đến điểm dừng chân cuối cuộc đời, nhưng mẹ không muốn sống lay lứt, sống không có ích gì rồi làm khổ các con, các cháu của mẹ. Mẹ chỉ lo các con vì mẹ mà mâu thuẫn, rồi cãi cọ, làm tổn thương lẫn nhau. Mẹ chỉ mong các con yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, các cháu được trưởng thành, giữ được nếp nhà.”

Về số vàng bà ngoại để lại cho Trang (Hoài Anh), bà Trúc tiếp tục thuyết phục Hiếu cho phép Trang giữ số vàng như của hồi môn. Hiếu thừa nhận rằng trước đây, anh đã suy nghĩ cực đoan sau cuộc hôn nhân thất bại với mẹ đẻ của Trang. Tuy nhiên, bây giờ anh nhận ra rằng con cần được yêu thương từ cả hai bên gia đình.

Hiếu nói: “Vì dằn vặt quá khứ mà con quên đi mất rằng cả con lẫn cháu Trang đều xứng đáng được yêu thương. Con hiểu là không thể cấm cản, bắt ép người khác sống theo ý muốn của mình.”

Sau buổi trò chuyện với mẹ, Hiếu đã đồng ý cho phép Trang giữ số vàng. Điều này khiến bà Trúc rất vui mừng.

Ông Tùng bất ngờ gặp lại con trai ở bến xe khách. Hóa ra, bà Trúc đã báo tin cho con trai ông rằng hôm nay ông về Hà Nội. Sau những năm tháng lao động vất vả, con trai ông Tùng đã nhận ra sự bất hiếu của mình và xin lỗi bố. Anh hứa rằng sẽ cố gắng thay đổi.

“Con không chỉ muốn xin lỗi ạ. Con muốn bố nhìn thấy con đang thay đổi,” anh khẳng định.

Ông Tùng nghe vậy, gật đầu, dường như đã tha thứ cho con: “Anh đã nghĩ lại và thay đổi là tốt cho anh đấy. Cố gắng sống cho tử tế vào.”

Con trai ông đã thuê một căn nhà tập thể nhỏ cho cả hai bố con sống, đây là cách anh thể hiện rằng mình có thể trở thành người tốt.

Sau khi quyết định không phẫu thuật, bà Trúc trở về nhà để đón mừng thọ bên con cháu và bạn bè. Mọi năm, vào dịp sinh nhật, bà thường nấu phở hoặc bún thang cho gia đình. Tuy nhiên, năm nay các con quyết định tự tổ chức cho bà.

Điều ước trong ngày sinh nhật của bà Trúc rất đơn giản: bà chỉ mong các con cháu luôn khỏe mạnh và yêu thương lẫn nhau.

Cuối cùng, bà Trúc và ông Tùng, sau nhiều năm lỡ hẹn, đã có thể sống hạnh phúc bên nhau trong tuổi già. Ông Tùng mạnh dạn nói với bà Trúc: “Bà đưa tay đây, tôi sẽ dắt bà đi quãng đường còn lại của cuộc đời”.

Bệnh tình của bà Trúc cũng có hy vọng khi được Giáo sư mà Khang quen biết điều trị. Vị giáo sư này khẳng định bệnh của bà có thể xử lý mà không cần phẫu thuật, mang lại một kết thúc tốt đẹp cho gia đình bà Trúc.