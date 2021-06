Hoãn tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2021

Ông Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nghệ An cho biết thông tin trên và khẳng định, khi tình hình dịch Covid-19 trên cả nước và ở Nghệ An được kiểm soát, Ban tổ chức giải sẽ xem xét và có thông báo về kế hoạch tổ chức giải.

Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An là ngày hội lớn của thiếu nhi tỉnh nhà. Ảnh: Đức Anh.

Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An ra đời từ năm 1997 do Báo Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao và Công ty cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An đồng tổ chức.

Qua 23 lần tổ chức, giải đã ngày càng khẳng định quy mô, sự chuyên nghiệp và đặc biệt là tạo môi trường thể thao vui chơi, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh mỗi khi hè về, qua đó phát hiện nhiều tài năng bóng đá trẻ cho tỉnh nhà và cả nước.

Mùa giải lần thứ 24 năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 16/6/2021 tại TP. Vinh.

Trước đó, Ban tổ chức Giải bóng đá TNNĐ Cúp Báo Nghệ An đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giải đấu diễn ra thành công . Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An tại Công văn số 366/CV-TU ngày 10/5/2021 về “Tập trung chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19” và Thông báo số 237- TB/TU ngày 29/4, Thông báo số 247- TB/TU ngày 8/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tạm dừng các hoạt động không cần thiết để phòng chống dịch Covid-19..., Ban tổ chức đã quyết định hoãn giải đấu.

"Ban tổ chức kính mong UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giải trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát", ông Trần Văn Hùng trao đổi.