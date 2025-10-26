Chủ Nhật, 26/10/2025
Hoàng Gia Phát trao sinh kế, tiếp sức người khuyết tật Nam Đàn vượt khó

Đinh Nguyệt 26/10/2025 09:55

Hoàng Gia Phát Group phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Người khuyết tật Tự lực Nam Đàn tổ chức Chương trình “Trao giống gia cầm và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho 22 hộ gia đình hội viên khuyết tật”, tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn), ngày 25/10 vừa qua.

Tại Chương trình, các đại biểu, doanh nghiệp và hội viên đã cùng lắng nghe những câu chuyện đời, hoàn cảnh và khát vọng vươn lên của các thành viên CLB Người khuyết tật Tự lực Nam Đàn - những con người không ngừng nỗ lực khẳng định bản thân, vượt qua giới hạn của số phận.

ông Dũng
Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát hỏi thăm, động viên hội viên CLB Người khuyết tật Tự lực Nam Đàn. Ảnh: PV

Với các hội viên, sự hỗ trợ này không chỉ dừng lại ở việc trao tặng vật chất mà còn mang ý nghĩa trao tri thức, tạo nền tảng để các hội viên có thể tự tin làm chủ cuộc sống - đúng với thông điệp “Trao sinh kế - Gửi niềm tin”.

22 hộ gia đình hội viên khuyết tật được hỗ trợ con giống gia cầm trong dịp này còn được hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi 4 bước gồm: Chọn giống, chăm sóc, phòng bệnh và thu hoạch.

hỗ trợ
Trao kinh phí hỗ trợ 22 hộ gia đình khuyết tật mua con giống. Ảnh: PV
trao quà
Trao quà tặng các hội viên khuyết tật CLB Người khuyết tật Tự lực Nam Đàn. Ảnh: PV

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho các hội viên CLB Người khuyết tật Tự lực Nam Đàn không chỉ là con giống mà là kiến thức; để dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, họ vẫn có thể làm chủ cuộc sống của mình”.

Đại diện Hội Bảo vệ Quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật Nghệ An cùng lãnh đạo địa phương đánh giá cao cách làm sáng tạo của Hoàng Gia Phát trong việc biến tri thức thành công cụ gần gũi, dễ tiếp cận cho người yếu thế; góp phần giúp họ phát triển kinh tế hộ gia đình và hòa nhập xã hội.

xúc động
Hội viên người khuyết tật xúc động đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ từ Hoàng Gia Phát Group và CLB Người khuyết tật Tự lực Nam Đàn. Ảnh: PV

Được biết, đây là lần thứ hai Chương trình “Trao giống gia cầm và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi” được tổ chức, tiếp nối thành công từ đợt đầu tiên vào giữa năm 2024, khi Hoàng Gia Phát trao sinh kế cho 7 hộ gia đình người khuyết tật tại Nam Đàn.

quy trình
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho các hội viên CLB Người khuyết tật Tự lực Nam Đàn. Ảnh: PV

Thời gian tới, doanh nghiệp này dự kiến xây dựng mô hình sinh kế bền vững, kết nối giữa doanh nghiệp - chính quyền - cộng đồng, tiếp tục đồng hành cùng người yếu thế; hướng tới một cộng đồng người khuyết tật tự tin, độc lập và hỗ trợ lẫn nhau./.

      Hoàng Gia Phát trao sinh kế, tiếp sức người khuyết tật Nam Đàn vượt khó

