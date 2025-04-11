Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC thắng PVF-CAND 4-0 Đỗ Hoàng Hên ghi cú đúp, Daniel Passira và Tuấn Hải lập công giúp Hà Nội FC hạ PVF-CAND 4-0 ở vòng 10 V-League 2025/26, tạm lên hạng 6 với 14 điểm.

Hà Nội FC đánh bại PVF-CAND 4-0 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 10 V-League 2025/26, trong trận đấu mà đội chủ nhà áp đặt thế trận tấn công ngay từ đầu. Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, các bàn còn lại thuộc về Daniel Passira và Tuấn Hải. Kết quả giúp Hà Nội FC nâng tổng điểm lên 14, tạm vươn lên vị trí thứ 6, bằng điểm với CA TP.HCM, trong khi PVF-CAND vẫn đứng cuối BXH.

Hà Nội thắng dễ đội tân binh trên sân nhà

Diễn biến chính: Hà Nội FC áp đặt, PVF-CAND co cụm

Đội bóng của HLV Harry Kewell chủ động đẩy cao tốc độ, kiểm soát nhịp độ và tạo ra thế trận một chiều. Sức ép liên tục được chuyển hóa thành bàn thắng ngay trong hiệp một, trước khi được củng cố bằng các pha xử lý chất lượng ở hiệp hai.

Phút 20: Văn Quyết treo bóng chuẩn xác từ cánh phải, Luiz Fernando khống chế rồi vô tình đưa bóng tới vị trí của Daniel Passira. Tiền đạo người Brazil dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC.

Phút 38: PVF-CAND mất bóng ở giữa sân, Luiz Fernando thoát xuống biên trái rồi căng ngang để Đỗ Hoàng Hên băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số 2-0.

Phút 52: Hà Nội FC giữ nguyên cường độ tấn công ngay đầu hiệp hai. Đỗ Hoàng Hên đi bóng từ cánh phải, cắt vào trung lộ và tung cú sút chân trái về góc xa, không cho thủ môn Sỹ Huy cơ hội cản phá, nâng tỷ số 3-0.

Phút 78: Văn Tùng tăng tốc bên phải và căng ngang, Tuấn Hải di chuyển đúng nhịp để dứt điểm cận thành, ấn định 4-0.

Những phút cuối, PVF-CAND cố gắng tìm bàn danh dự nhưng không thành công khi thủ môn Quan Văn Chuẩn cùng hàng thủ Hà Nội FC chơi tập trung, bảo toàn chiến thắng và giữ sạch lưới.

Hoàng Hên lập cú đúp bàn thắng và chơi ấn tượng

Phân tích chiến thuật: Tốc độ hai biên và trừng phạt sai lầm

Lối chơi chủ động của Hà Nội FC được thể hiện rõ ở khả năng tấn công biên và sự mạch lạc trong các pha di chuyển không bóng. Bốn bàn thắng cho thấy một mô thức nhất quán: khai thác hành lang hai cánh để tạo ra khoảng trống trong vòng cấm. Bàn mở tỷ số đến từ quả treo bóng bên phải của Văn Quyết; bàn thứ hai khởi nguồn từ tình huống chuyển trạng thái sau mất bóng của PVF-CAND, với Luiz Fernando bứt tốc ở biên trái rồi dọn cỗ; bàn thứ tư là pha leo biên phải tốc độ của Văn Tùng trước khi chuyền ngang cho Tuấn Hải.

Ở giữa hai tình huống ấy, cú nã bóng ở phút 52 của Đỗ Hoàng Hên cho thấy chất lượng cá nhân được đặt lên nền tảng tập thể: một pha xử lý quyết đoán sau khi đã cô lập được hậu vệ đối phương bằng nhịp đi bóng từ biên phải vào trung lộ. Khi PVF-CAND co cụm, Hà Nội FC vẫn duy trì cường độ, di chuyển linh hoạt để kéo giãn cấu trúc phòng ngự và chờ thời điểm ra đòn.

Văn Quyết và Luiz Fernando: mắt xích mở khóa hàng thủ

Văn Quyết vẫn là điểm tựa trong khâu triển khai, thể hiện ở đường bóng mở tỷ số và vai trò nhịp trưởng trong các pha tấn công. Luiz Fernando trực tiếp in dấu giày ở hai bàn đầu với khả năng chọn vị trí và bứt tốc ở biên trái, giúp đội chủ nhà duy trì áp lực liên tục lên lớp phòng ngự của PVF-CAND.

Đỗ Hoàng Hên nổi bật

Hoàng Hên là gương mặt sáng nhất với cú đúp mang hai sắc thái: một pha xâm nhập đúng điểm rơi để đệm bóng cận thành và một cú sút chân trái kỹ thuật vào góc xa. Ngoài các bàn thắng, anh liên tục tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội nguy hiểm, khớp với nhận định về phong độ cao của mình trong trận này.

Tác động lên BXH và bối cảnh

Chiến thắng đậm giúp Hà Nội FC đạt 14 điểm sau vòng 10, tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 và ngang thành tích với CA TP.HCM. Đội bóng Thủ đô đang cho thấy sự khởi sắc dưới thời HLV Harry Kewell khi kết hợp tốt giữa tốc độ, chiều rộng mặt sân và khả năng trừng phạt sai lầm đối thủ.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND bộc lộ sự non nớt và thiếu gắn kết, đặc biệt trong tổ chức phòng ngự. Đội bóng này vẫn đứng cuối BXH V.League và nếu không cải thiện hiệu quả trong khâu giữ bóng cũng như tổ chức lại hệ thống phòng ngự, phần còn lại của mùa giải sẽ còn rất nhiều thách thức.

Một đêm Hàng Đẫy bùng nổ, nơi sự sắc bén từ hai biên và khả năng dứt điểm quyết đoán đã định đoạt trận đấu từ rất sớm cho Hà Nội FC.