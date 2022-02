Hoàng Thịnh Đạt và cơ duyên đầu tư xây dựng quê hương xứ Nghệ

Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã trao chứng nhận đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Juteng Việt Nam tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I. Ngay sau đó, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã gấp rút triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II và các dự án hạ tầng xã hội khác: Khu nhà ở chuyên gia, sân golf, khu sản xuất rau an toàn Đồi Chanh… nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu và cùng tỉnh Nghệ An chào đón làn sóng đầu tư từ nhiều quốc gia, khu vực vào Nghệ An trong năm 2022.