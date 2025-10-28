Hoàng tử quỷ: Lương Thế Thành trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm Nam diễn viên Lương Thế Thành tái xuất điện ảnh với dự án cổ trang kinh dị 'Hoàng tử quỷ', không ngại chấn thương khi tập võ cho vai diễn sau gần một thập kỷ vắng bóng.

Sự trở lại và nỗ lực vượt chấn thương

Diễn viên Lương Thế Thành chính thức trở lại màn ảnh rộng sau gần 10 năm tập trung cho sân khấu và phim truyền hình, đảm nhận vai Lỗ Đạt trong dự án phim cổ trang kinh dị "Hoàng tử quỷ". Anh cho biết đã không do dự nhận lời mời từ đạo diễn Trần Hữu Tấn và chủ động tham gia buổi thử vai để đảm bảo sự phù hợp nhất với nhân vật.

Diễn viên Lương Thế Thành trở lại với vai diễn cổ trang trong 'Hoàng tử quỷ'.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, Lương Thế Thành tiết lộ anh đã gặp chấn thương lưng khi tập luyện các cảnh hành động tại TP.HCM. Dù vậy, nam diễn viên vẫn nỗ lực hoàn thành các cảnh quay tại Đà Lạt. "Khi lên Đà Lạt quay, tôi vẫn đau lưng, phải bóp dầu. Hy vọng những cảnh hành động này sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho khán giả", anh nói. Anh cũng cho biết có những cảnh quay kéo dài liên tục từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

Lương Thế Thành hoá trang vai Lỗ Đạt trong phim.

Dàn diễn viên được lựa chọn kỹ lưỡng

Đạo diễn Trần Hữu Tấn nhấn mạnh tiêu chí của ê-kíp là tìm kiếm những diễn viên phù hợp với vai diễn thay vì chỉ dựa vào mức độ nổi tiếng để bán vé. Toàn bộ dàn diễn viên của "Hoàng tử quỷ" đều phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt. Theo đạo diễn, trong một bộ phim kinh dị, câu chuyện và khả năng hóa thân của diễn viên mới là yếu tố quyết định thành công.

Anh Tú Atus và Hoàng Linh Chi đối mặt thử thách tâm lý

Vai hoàng tử Thân Đức được giao cho Anh Tú Atus sau khi anh vượt qua hai vòng tuyển chọn. Đây là một vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp, khác biệt hoàn toàn so với các vai trước đây của anh. Để nhập vai, Anh Tú đã dành nhiều thời gian nuôi dưỡng cảm xúc và hạn chế giao tiếp trên phim trường. "Vai này khác hẳn các vai trước, phân đoạn nào cũng nặng về tâm lý. Đây là nhân vật mới lạ và thú vị", anh chia sẻ.

Diễn viên Anh Tú Atus và Hoàng Linh Chi với tạo hình nhân vật khác lạ

Trong khi đó, vai nữ chính Đào Trúc Anh được giao cho gương mặt mới Hoàng Linh Chi. Cô cho biết đã biến áp lực thành động lực, viết nhật ký và dành nhiều thời gian để sống cùng nhân vật. Để giữ đúng cảm xúc vai diễn trong các cảnh tình cảm với Anh Tú, cô đã chủ động duy trì khoảng cách cần thiết.

Anh Tú và Hoàng Linh Chi phối hợp diễn xuất ăn ý nhau trong phim

Nội dung phim và lịch công chiếu

"Hoàng tử quỷ" được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị "Lý Triều dị truyện". Phim kể về hoàng tử Thân Đức, người được sinh ra từ tà thuật và mang tham vọng giải thoát Quỷ Xương Cuồng để khôi phục Xương Cuồng Giáo. Dưới vỏ bọc một lang y hiền lành, Thân Đức đến làng Hủi và đối đầu với trưởng làng Lỗ Đạt trong những trận chiến khốc liệt.

Ngoài các diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của Thanh Trực trong vai Phan Cuồng và Rima Thanh Vy vai Đào Mộng Yên. Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 5/12/2025.