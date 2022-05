Hoạt động của Đoàn ĐBQH Nghệ An trong ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 11. Ảnh: Phan Hậu

Về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ thống nhất cao ban hành Nghị quyết; đặc biệt đánh giá cao việc đề xuất cho phép Khánh Hòa thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; cũng như một số chính sách phù hợp với đặc thù tỉnh Khánh Hòa để phát triển Khu kinh tế Vân Phong và kinh tế biển.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Đoàn Nghệ An phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 11. Ảnh: Phan Hậu

Thảo luận tại tổ, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Đoàn Nghệ An đề nghị kiểm điểm nguyên nhân dự án đường Hồ Chí Minh chậm tiến độ, để rút kinh nghiệm trong triển khai các dự án tiếp theo; đồng thời bày tỏ băn khoăn từ nay đến năm 2026, nước ta bố trí ngân sách đầu tư công rất lớn cho các dự án giao thông, do đó, cần đánh giá được khả năng huy động, bố trí nguồn lực để thực hiện dự án này.