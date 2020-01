Hoạt động tặng quà Tết Canh Tý 2020 ở các địa phương

* Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Nghệ An (VietinBank) đã đến trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nghĩa Mai. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Thu Trang – Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang – Bí thư Huyện ủy và đại diện Ngân hàng VietinBank Nghệ An trao quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: Thái Trường

Dịp này, VietinBank Nghệ An trao 40 suất quà cho 40 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng (gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm phục vụ Tết). Với tổng số tiền 20 triệu đồng. Tất cả số tiền trên được VietinBank Nghệ An trích từ nguồn lợi nhuận và đóng góp ủng hộ của cán bộ, nhân viên Ngân hàng góp phần sẻ chia, trao gửi yêu thương với người nghèo theo thông điệp thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.