Hoạt động tặng quà Tết cho người nghèo ở các địa phương

Dịp này UBND huyện Yên Thành và xã Hậu Thành cũng đã trao thư cảm ơn tấm lòng tình cảm thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội. Mong muốn, các cấp hội chữ thập đỏ, đặc biệt là nhân dân Thủ đô, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ để các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, người có công có điều kiện vui Tết, đón Xuân, vươn lên trong cuộc sống.

Anh Tuấn

Đoàn công tác Sở Du lịch Nghệ An do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An làm trưởng đoàn đã về Nam Đàn trao 30 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn xã Thượng Tân Lộc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An và lãnh đạo huyện Nam Đàn trao quà Tết cho 30 hộ thuộc xã Thượng Tân Lộc. Ảnh: Thúy Tình

Dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã gửi lời chúc Tết đến các hộ dân, mong các hộ dân đón Tết thật ý nghĩa, hạnh phúc. Hoạt động trao quà Tết cho người nghèo được Sở Du lịch Nghệ An tổ chức hàng năm đã góp phần mang Tết ấm đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thúy Tình