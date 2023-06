Học ngành gì để nhanh giàu?

(Baonghean.vn) - Ngành dệt may nước ta lâu nay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu, nhưng lại phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu thiết bị, nguyên liệu và sử dụng nhiều lao động, năng suất lao động chưa cao… Nói đúng ra là đa số doanh nghiệp may mặc trong nước đang chủ yếu sản xuất gia công.

(Baonghean.vn) - Vì nhiều lý do, thời gian qua có khá nhiều cửa hàng xăng dầu ở Nghệ An và trên cả nước xin nghỉ bán. Ở Nghệ An, từ năm 2021, toàn tỉnh có hơn 20/681 cửa hàng xăng dầu dừng hoạt động. Từ đầu năm 2022 đến nay có 10 cửa hàng xăng dầu xin nghỉ.