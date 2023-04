Học sinh cần phải được đảm bảo an ninh, an toàn ở trường học

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hội nghị diễn ra trong bối cảnh vấn đề bạo lực học đường và nhiều vấn đề bất cập khác nảy sinh dẫn đến nguy cơ mất an toàn ở các trường học.

Sáng 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị công tác an ninh trường học năm học 2022 - 2023.

Bảo đảm an ninh, an toàn trường học là một nhiệm vụ trọng tâm luôn được ngành Giáo dục cùng các ban, ngành liên quan đặc biệt quan tâm. Mục đích chính nhằm giúp cho công tác an ninh trường học được đảm bảo, học sinh trong và ngoài nhà trường luôn được sống và học tập trong một môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Tuy nhiên, trên thực tế, dù đã được quan tâm và có nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nhưng song vì nhiều lý do khác nhau, cả khách quan và chủ quan nên có thời điểm, tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, công tác an ninh trường học vẫn chưa đảm bảo, tạo dư luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến công tác dạy và học của giáo viên, học sinh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ những lo lắng xung quanh công tác đảm bảo an ninh trường học trong thời gian gần đây. Đặc biệt, sau 3 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19 khiến công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học gặp nhiều khó khăn hơn khi một thời gian dài học sinh không được đến trường, không được giao tiếp, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của học sinh. Trong khi đó, ở độ tuổi này, học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có đủ bản lĩnh để kiềm chế cảm xúc bản thân.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề cập nhiều mối nguy hiểm ở học đường hiện nay liên quan đến chuyển đổi số, mạng xã hội và các thế lực thù địch... Chính vì thế, các nhà trường cần quan tâm đến vấn đề xử lý truyền thông. Ngoài ra, cần chú ý đến vấn đề an toàn ở trong và ngoài nhà trường, nhất là thời điểm học sinh gần nghỉ hè, nguy cơ đuối nước, nguy cơ bị xâm hại tăng cao.

Để đảm bảo an ninh, an toàn ở các trường học, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường cần tiếp tục nâng cao nhận thức, đặc biệt trong công tác quản lý ngay tại chính đơn vị. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp với các ban, ngành liên quan, các địa phương nơi trường học đứng chân và tại gia đình, cộng đồng xã hội. Đồng thời, phải chú trọng công tác tâm lý học đường, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các giáo viên, chứ không phải giao trách nhiệm cho một vài giáo viên bán chuyên trách, kiêm nhiệm.

Bên cạnh đó, các nhà trường cũng cần quan tâm đến vấn đề đạo đức nhà giáo, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm để có tính răn đe. Đặc biệt, không bao che những giáo viên có những hành vi tác động tiêu cực đến nhân cách và công tác giáo dục thế hệ trẻ ở các nhà trường.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh Nghệ An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo các vấn đề xung quanh công tác an ninh trường học, vai trò của nhà trường và gia đình trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục trẻ em... Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã lắng nghe ý kiến từ các nhà trường để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ở cơ sở./.