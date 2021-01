Học sinh lớp 5 bị học sinh lớp 8 đâm tử vong

Chiều 12/1, cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc em Nguyễn Văn T. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học xã Hạ Sơn) bị đâm tử vong trên đường.Khoảng 12 giờ trưa 12/1, em T. đang mang cặp sách đi trên đường ở xã Hạ Sơn thì bị Trương Văn Đ. (14 tuổi, học lớp 8, Trường THCS xã Hạ Sơn) dùng kéo đâm vào ngực. Sau cú đâm, em T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng em T. đã tử vong Ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn cho biết thêm, hiện em Đ. đã bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cũng đang tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra vụ án.