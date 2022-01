Học sinh mầm non 5 tuổi ở thành phố Vinh và Quỳnh Lưu sắp đi học trở lại

Ngày 25/1, trao đổi với Báo Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn và các quy định về phòng chống dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh và huyện Quỳnh Lưu chuẩn bị các phương án đón trẻ mầm non 5 tuổi đi học trở lại ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm 2022.

Giáo viên Trường mầm non Tuổi thơ thành phố Vinh hướng dẫn học sinh sử dụng khẩu trang an toàn. Ảnh: PV

Đây cũng là 2 địa phương cuối cùng của tỉnh chưa tổ chức cho học sinh mầm non đi học trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, trước mắt các trường chỉ mới tổ chức cho trẻ mầm non 5 tuổi. Sau đó, tùy theo tình hình thực tế, các nhà trường sẽ tiếp tục cho các độ tuổi còn lại đến trường.

Để việc tổ chức dạy học được đảm bảo an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà trường xây dựng phương án chi tiết để đón trẻ, chăm sóc trẻ và các phương án nếu xuất hiện các ca F0 trong nhà trường. Quá trình tổ chức dạy và học cần đảm bảo các quy định về điều lệ của bậc học, đảm bảo khung phân phối chương trình theo quy định.

Bên cạnh đó, các nhà trường cũng phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận trong phụ huynh. Đồng thời, phối hợp với phụ huynh để đảm bảo an toàn cho trẻ ở nhà và khi đến trường…

Giờ học của học sinh Trường mầm non Hòa Sơn - Đô Lương. Ảnh: MH

Việc quyết định cho học sinh mầm non đi học trở lại nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh và các nhà trường. Điều này là cần thiết với học sinh 5 tuổi bởi ở lứa tuổi này các cháu cần được trang bị các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị vào lớp 1.

Hơn thế, cũng tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc chăm sóc trẻ, giúp các nhà trường, đặc biệt là các trường mầm non ngoài công lập sớm ổn định việc tổ chức dạy và học.