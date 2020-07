Học sinh Nghệ An 'chạy đua' với thời gian để ôn thi

Tại Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, do đặc thù học sinh đều đến các bản, làng xa xôi, hẻo lánh, nên các em ở lại trường cho đến khi kỳ thi diễn ra. Trong thời gian này, học sinh tham gia ôn thi trên lớp do nhà trường tổ chức vào các buổi sáng và một số buổi chiều trong tuần. Ngoài ra, buổi tối, các em lại lên lớp để tự học từ 19h30 đến 22h30. Ảnh: Đức Anh