Học sinh Nghệ An chính thức tựu trường vào ngày 1/9

Như vậy, kế hoạch năm học mà UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành sát với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một số địa phương đang trong thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc 16. Trong bối cảnh đó, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì lịch khai giảng năm học mới của Nghệ An vẫn được thực hiện theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, nếu thời điểm đó nhiều địa phương của Nghệ An vẫn còn phải thực hiện giãn cánh xã hội thì có thể sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến hoặc Nghệ An sẽ chọn tổ chức khai giảng ở một điểm trường đảm bảo an toàn và có thể phát trực tiếp qua các phương tiện truyền thông để tất cả học sinh trong toàn tỉnh đều có thể tham gia khai giảng.

Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch năm học, hoạt động của các nhà trường cũng sẽ trở lại bình thường. Nếu trường nào không tổ chức được dạy học trực tiếp thì chuyển sang dạy học trực tuyến hoặc bằng các hình thức khác phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng nhà trường và từng hoàn cảnh, đối tượng học sinh.