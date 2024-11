Học sinh Nghệ An dẫn đầu Vòng Chung kết Sáng tạo Robotics năm 2024 khu vực miền Trung

Với những ai theo dõi Cuộc thi Sáng tạo Robotics năm 2024 sẽ không khỏi tự hào khi 2 học trò đến từ huyện miền núi Con Cuông của Nghệ An đã xuất sắc vượt mặt nhiều đối thủ đáng gờm để vững vàng đoạt giải Nhất Bảng R2 (khối Trung học cơ sở) toàn khu vực miền Trung.

2 học trò đặc biệt đó là Nguyễn Đăng Quang - Lớp 6A3 và Hà Lê Minh Thông - Lớp 7A1 của Trường THCS Trà Lân, thị trấn Con Cuông.

Tại vòng chung kết này, số điểm các em đạt được là 1.119 điểm, hơn đội về Nhì đến từ thành phố Đà Nẵng gần 20 điểm.

Cùng với 2 em Quang và Thông, năm nay, huyện Con Cuông còn có 2 học sinh là Lê Lam - Lớp 4A4 và Nguyễn Khánh Lâm - Lớp 4A1, Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông đã mang về giải Khuyến khích vòng chung kết toàn khu vực miền Trung.

Là người dẫn dắt 4 em học sinh trên trong quá trình ôn luyện và tham gia cuộc thi, thầy Nguyễn Như Phùng – giáo viên Trường Tiểu học thị trấn huyện Con Cuông cho biết: Cuộc thi đòi hỏi các đội đều phải tự thiết kế và lập trình robot để thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian quy định, các em không những phải nắm vững kiến thức mà còn phải sáng tạo, linh hoạt trong giải quyết vấn đề và phối hợp làm việc nhóm hiệu quả.

Mặc dù điều kiện học tập tại huyện miền núi còn nhiều hạn chế, các em vẫn biết cách vượt qua khó khăn, tự mình tìm tòi, sáng tạo và thực hành những kỹ năng lập trình, kỹ thuật cần thiết.

Thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của riêng nhà trường mà còn lan tỏa tinh thần ham học hỏi, niềm đam mê trong lĩnh vực công nghệ tới đông đảo học sinh trên địa bàn huyện.

Đối với Bảng thi R1 dành cho khối Tiểu học, Nghệ An đã giành thế “áp đảo” toàn khu vực miền Trung khi đoạt: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Trong đó, 2 em: Từ Đức Anh - Lớp 4B, Trường Tiểu học Lê Lợi (thành phố Vinh) và Nguyễn Phan Trung Đức - Lớp 4A2, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng (thành phố Vinh) đã xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng.

Đây là thành quả của một quá trình rèn luyện đầy nỗ lực khi các em đã trang bị cho mình một bề dày thành tích đáng nể dù tuổi đời còn nhỏ.

Với Nguyễn Phan Trung Đức, em đã đoạt Huy chương Bạc tại Cuộc thi Sáng tạo Robotics Nghệ An 2024; Giải Nhất toàn quốc Cuộc thi "Xcontest nhà sáng tạo công nghệ 2024". Còn Từ Đức Anh cũng đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc tại Cuộc thi "Sáng tạo Robotics Nghệ An 2024"; Giải Nhất Cuộc thi "Technology X-Challenge MindX School 2024"...

Nguyễn Phan Trung Đức chia sẻ: Để chuẩn bị tốt cho cuộc thi, em và các bạn đã phải dành rất nhiều thời gian tìm hiểu, thiết kế và hoàn thiện các chương trình lập trình robot. Bên cạnh sự hỗ trợ của thầy cô, chúng em cũng phải tự mình sửa lỗi khi robot không hoạt động đúng ý, đồng thời, tối ưu hóa chương trình để đạt được hiệu quả cao nhất khi vượt qua các thử thách. Em hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội để tham gia các cuộc thi lớn hơn, giúp em học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức về công nghệ.

Ông Nguyễn Ngọc Châu – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An cho biết, Vòng Chung kết Sáng tạo Robotics năm 2024 khu vực miền Trung năm nay có 101 đội thi tham gia tranh tài. Qua 2 phần thi: Lập trình, lắp ráp robot và Thi đấu tính điểm trên sa bàn, các thí sinh Nghệ An đã chứng tỏ tài năng, niềm đam mê, nhiệt huyết và khả năng sáng tạo, tư duy logic, kỹ năng, kỹ thuật của mình trong việc thiết kế, lắp ráp và lập trình robot.

Nếu kết quả được tiếp tục phát huy thì có thể Nghệ An sẽ tiếp tục giành nhiều giải cao tại vòng Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 29, 30/11 tại Thủ đô Hà Nội.

Tại Nghệ An, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động để các em học sinh có sự tương tác 2 chiều với khoa học máy tính. Nhiều cuộc thi đã trang bị cho các em cơ hội học hỏi, trang bị kiến thức trong quá trình sáng tạo, lắp ráp robot và viết chương trình cho robot để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trên sa bàn thử thách. Trong đó, Cuộc thi “Sáng tạo Robotics tỉnh Nghệ An” hoặc tên gọi khác là “Sáng tạo Robot tỉnh Nghệ An” mỗi năm đều thu hút hàng trăm học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Từ đây có nhiều nhân tố đoạt giải cao tại các vòng khu vực và toàn quốc.

Kết quả giải mà các đội Nghệ An đã đạt được tại Vòng Chung kết Sáng tạo Robotics năm 2024 khu vực miền Trung: