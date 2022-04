Học sinh Nghệ An đoạt 2 giải Nhất Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai

Sau gần hai tháng phát động, Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai vừa diễn ra vòng chung kết tại thành phố Đà Nẵng. Kết thúc hội thi này, đoàn học sinh Nghệ An đã xuất sắc khi dành 2 giải Nhất và 3 giải Nhì. Trong đó giải Nhất thuộc về các học sinh Lê Bảo Châu – Trường THCS Nguyễn Trãi (Tân Kỳ) và Lê Minh Thư - TrườngTHCS Lý Nhật Quang (Đô Lương).



Ngoài ra, có 3 giải Nhì thuộc về 3 học sinh Nguyễn Thị Yến Nhi – Trường THCS Lý Nhật Quang (Đô Lương) và Phan Thị Quỳnh Trang, Phan Thị Thương - Trường THPT Phan Thúc Trực (Yên Thành).

Các học sinh Nghệ An đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: PV

Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh cấp THCS và THPT mang tên “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cùng tổ chức. Hội thi năm nay được phát động từ đầu tháng 1 năm 2022 và đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn học sinh, giáo viên THPT và THCS trên cả nước bằng hình thức thi trực tuyến. Trải qua vòng 1, đoàn Nghệ An có 5 học sinh được chọn tham dự vòng chung kết và cả 5 học sinh đều đạt giải.

Thông qua cuộc thi này, nhằm khuyến khích giáo viên, học sinh củng cố lại kiến thức về an toàn giao thông; các nhà trường có thêm động lực dạy và học về an toàn giao thông, tại các nhà trường.

Cũng với kết quả này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng là 1 trong 10 đơn vị xuất sắc nhất cuộc thi năm nay.