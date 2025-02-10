Thứ Năm, 2/10/2025
Học sinh Nghệ An giành nhiều giải thưởng tại Cuộc thi sáng kiến về phòng, chống bạo lực học đường

Mỹ Hà 02/10/2025 11:45

Đây là lần thứ 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi này với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng một môi trường học đường an toàn và lành mạnh.

Lễ trao giải Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em trái pháp luật” vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại TP. Cần Thơ vào cuối tháng 9/2025. Qua đó, từ 739 bài dự thi lọt vào vòng chung khảo, Ban tổ chức đã chọn 58 bài thi xuất sắc nhất để trao thưởng cho các thí sinh với 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba, 27 giải Khuyến khích trên 4 giải lĩnh vực. 12 học sinh đạt giải Nhất, Nhì còn được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

bna_doan-giao-vien-va-hoc-sinh-cua-nghe-an-du-le-trao-giai-cuoc-thi(1).jpg
Đoàn giáo viên và học sinh của tỉnh Nghệ An dự Lễ tổng kết và trao giải tại TP. Cần Thơ. Học sinh Đinh Anh Hiếu (áo cam) giành giải Nhì cuộc thi. Ảnh: CSCC

Cuộc thi là sân chơi đầy sáng tạo, nơi các em được thỏa sức thể hiện quan điểm cá nhân về vấn nạn chung của xã hội; là cơ hội để các em nâng cao nhận thức và tìm kiếm các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng một môi trường học đường an toàn và lành mạnh.

Dù chỉ mới lần thứ 2 tham dự cuộc thi này, nhưng đoàn học sinh Nghệ An đã đem về thành tích nổi bật với 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhì thuộc về học sinh Đinh Anh Hiếu - Trường THCS Hà Huy Tập, phường Vinh Phú, giải Ba thuộc về em Hà Nguyễn Minh Thư - Trường THCS Hưng Bình, phường Thành Vinh.

Các giải Khuyến khích thuộc về các em: Phạm Thị Anh Thơ - Trường Tiểu học Châu Tiến, xã Châu Tiến; Võ Thái Hà An - Trường THCS Lý Nhật Quang, xã Đô Lương; Nguyễn Ngọc An Nhiên - Trường THCS Hồ Xuân Hương, xã Quỳnh Lưu.

Học sinh
Học sinh Hà Nguyễn Minh Thư - Trường THCS Hưng Bình giành giải Ba cuộc thi. Trước đó, dự án của Minh Thư cũng dành giải Nhì cấp tỉnh. Ảnh: CSCC

Trước vòng thi cấp quốc gia, trong năm học 2024 - 2025, Nghệ An cũng đã tổ chức cuộc thi cấp trường, cấp huyện, thành phố. Qua đó, đã chọn được 85 bài dự thi xuất sắc vào vòng thi cấp tỉnh và trao giải cho học sinh. Những bài đạt giải cao đã được chọn dự thi cấp quốc gia.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, các bài dự thi của học sinh Nghệ An đều bám sát chủ đề trọng tâm về bảo đảm trật tự trường học, phòng, chống bạo lực học đường và lao động trẻ em.

Các học sinh đạt giải chụp ảnh với Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh - CSCC
Các học sinh đạt giải chụp ảnh với Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: CSCC

Ngoài ra, có nhiều tác phẩm đã mô tả chi tiết các giải pháp đã được triển khai tại các trường học, cộng đồng hoặc các tổ chức liên quan như tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo, hoạt động ngoại khóa, thiết kế tài liệu truyền thông sáng tạo về phòng, chống bạo lực học đường và tác hại của lao động trẻ em; thành lập đường dây nóng hỗ trợ, hộp thư tố giác.

Bài dự thi của học sinh Đinh Anh Hiếu - Trường THCS Hà Huy Tập được viết tay 19 trang và từng được trao giải Nhì tại cuộc thi cấp tỉnh dành cho lứa tuổi THCS.

Bài viết đề cập đến thực trạng bạo lực học đường ở các nhà trường hiện nay, qua những số liệu có thực từ ngôi trường em đang học. Bên cạnh đó, bằng cái nhìn của một học trò mới 13 tuổi, Hiếu cũng đã đưa ra một số giải pháp vừa có tính gần gũi, vừa có tính thực tế để giải quyết vấn đề ở các lớp học. Trong đó, nổi bật là ý tưởng thành lập các tổ tư vấn nhỏ ở các lớp để mỗi thành viên có thể chia sẻ, tháo gỡ những mâu thuẫn, vướng mắc, tránh xảy ra xô xát, bạo lực.

bna_gio-hoc-cua-hoc-sinh-lop-8a15-truong-thcs-ha-huy-tap.-anh-my-ha(1).jpg
Giờ học của học sinh lớp 8A15, Trường THCS Hà Huy Tập. Ảnh: Mỹ Hà

Chúng tôi thực hiện đề tài này khi Hiếu đang học lớp 7 và khi sửa bài của em, tôi thấy rất thú vị bởi em đem đến một cái nhìn rất chân thực của tuổi học trò. Thông qua cuộc thi này, để lan tỏa ý thức, trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng một môi trường học đường an toàn, thân thiện. Quan trọng hơn là giúp các em có những kỹ năng để tự bảo vệ mình và tránh xa bạo lực học đường.

Cô Trần Thị Mai Trang – Chủ nhiệm lớp 8A15, Trường THCS Hà Huy Tập, phường Vinh Phú

