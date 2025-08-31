Giáo dục Học sinh Nghệ An sẽ dự lễ khai giảng chung với học sinh cả nước

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 là buổi lễ đặc biệt khi được nối điểm cầu trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia; dự kiến kết nối với tất cả các trường học trên cả nước.

Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 được gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Qua đó, nhằm tạo sự lan tỏa truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 tập dượt cho lễ khai giảng, chào đón năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Với tính chất đặc biệt này, lễ khai giảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức từ 7h đến 8h ngày 5/9 theo kế hoạch hoạt động của đơn vị.

Để lễ khai giảng đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành và toàn xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường cần tổ chức với nội dung ngắn gọn nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng.

Sau đó, từ 8h đến 9h, tất cả các cơ sở giáo dục (cả công lập và ngoài công lập) sẽ tổ chức lễ khai giảng đồng thời với thời gian tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và khai giảng năm học 2025 - 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Khoảng 1 triệu giáo viên và học sinh Nghệ An sẽ dự lễ khai giảng chung với học sinh cả nước. Ảnh: Mỹ Hà

Buổi lễ sẽ kết nối qua sóng truyền hình VTV1; các địa phương tùy theo điều kiện thực tế của từng trường để tổ chức toàn trường hoặc trong từng lớp học.

Thông qua việc tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, góp phần tuyên truyền sâu rộng lịch sử, khẳng định vai trò, vị thế, truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục.

Đồng thời, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và phát huy sức mạnh của các tập thể, cá nhân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, trường học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Qua đó, cũng nhằm tạo sự đồng thuận và chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách giáo dục, phát huy sức mạnh tổng hợp và khuyến khích sự tham gia của của toàn thể xã hội trong sự nghiệp trồng người.