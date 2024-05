Học sinh Nghệ An sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong thời gian trước và sau kỳ nghỉ hè, việc đảm bảo an toàn cho học sinh cần phải được đặt lên hàng đầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn về việc kết thúc năm học 2023 - 2024.

Theo đó, thời gian kết thúc năm học sẽ được thực hiện theo Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, trong năm học này, học sinh sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.

Cũng theo hướng dẫn này, các trường cần xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2024, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024.

Để chủ động triển khai linh hoạt kế hoạch thời gian năm học, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường cần tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh vào dịp cuối năm học.

Sau 31/5, học sinh Nghệ An sẽ bắt đầu nghỉ hè. Ảnh: Đức Anh

Theo đó, các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Xử lý ngay những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt; với những cây lâu năm cần lưu ý việc cắt tỉa cành, nhánh cây, cắt bỏ những nhánh mục, hư hỏng, tránh tình trạng cây gãy đổ có thể gây tai nạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Trường hợp nếu phát hiện cây có nguy cơ gãy , đổ nhưng chưa kịp xử lý nhà trường phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất của nhà trường như tường bao, móng, trần, tường nhà, bể nước, cống rãnh, để kịp thời khắc phục hư hỏng (nếu có). Tổ chức rà soát, sửa chữa, bổ sung, thay thế các thiết bị điện đã hỏng tại các phòng học như: quạt điện, điều hòa, quạt thông gió.., trong đó đặc biệt chú ý đường dây tải điện trong các lớp học nhằm tránh trường hợp dùng quá tải dòng điện gây cháy, nổ mất an toàn cho giáo viên và học sinh.

Thời điểm nắng nóng, các nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, sắp xếp bố trí thời khóa biểu hợp lý; trong đó ưu tiên bố trí khung thời gian đầu giờ sáng để tổ chức dạy các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài trời bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh; không bố trí tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Tiết ôn tập môn Tiếng Anh của học sinh lớp 9 - Trường THCS Nghi Quang - Nghi Lộc. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp cuối năm, các nhà trường cũng sẽ tổ chức gặp mặt, chia tay, tri ân thầy cô giáo. Theo chỉ đạo của Sở, đối với các lớp có tổ chức chụp ảnh lưu niệm vào dịp cuối năm học, nhà trường cần chỉ đạo, hướng dẫn để tránh những hình ảnh phản cảm, gây dư luận không tốt. Đối với việc tổ chức liên hoan, tổng kết cuối năm, chia tay học sinh cuối khoá (nếu có) phải đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; phù hợp với thực tế của nhà trường và gia đình học sinh.

Việc tổ chức các hoạt động trên phải có kế hoạch cụ thể và được bàn bạc, thống nhất trong Cấp uỷ Đảng, Ban Giám hiệu, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh (khi có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh). Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu, chi và các hoạt động cuối khóa, cuối năm của đơn vị mình; giám sát, phối hợp hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm các quy định tại thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình tổ chức, liên hoan gặp mặt cuối khoá nghiêm cấm việc học sinh sử dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn. Không tổ chức đi picnic, dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm, không an toàn cho học sinh.

Buổi tuyên truyền ngoại khoá phòng chống đuối nước cho học sinh tại Trường Tiểu học Tam Hợp (Tương Dương). Đây là giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp hè. Ảnh: NTCC