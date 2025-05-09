Học sinh phố biển Cửa Lò náo nức đón chào năm học mới

Giáo dụcHọc sinh phố biển Cửa Lò náo nức đón chào năm học mớiMỹ Hà • 05/09/2025 11:27Trước lễ khai giảng năm học mới, các trường học trên địa bàn phường Cửa Lò đã kịp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3...26 năm đứng trên bục giảng, trong đó có 20 năm chủ nhiệm lớp 1 nhưng ngày khai giảng năm học mới vẫn luôn đem đến cho cô giáo Hồ Thị Minh Tâm - Trường Tiểu học Nghi Thu, phường Cửa Lò những cảm xúc đặc biệt. Cô cho biết: "Cứ một năm tôi lại được gặp gỡ một lứa học sinh mới, các em đều lần đầu tiên đến với môi trường tiểu học. Bên cạnh sự háo hức, vui mừng là sự ngỡ ngàng, lo lắng và giáo viên không chỉ là người thầy, người cô mà còn phải là người mẹ, người bạn đồng hành để các con sớm làm quen với trường mới, thầy cô mới và môi trường học tập mới. Ảnh: Mỹ Hà54 tuổi, anh Chế Công Yên - Khối Nghi Thu 1 mới có được niềm vui đưa con dự lễ khai giảng: Vợ chồng tôi hiếm muộn, lấy nhau gần 20 năm mới có con và năm nay hai cháu sinh đôi đều vào lớp 1. Cảm giác đưa con đến trường hạnh phúc và xúc động lắm. Những ngày qua, biết được hoàn cảnh của gia đình nên các thầy cô ở trường rất quan tâm, giúp đỡ, thường xuyên hỏi han nên tôi yên tâm khi con bước vào môi trường mới. Vợ chồng tôi, không đặt áp lực nhiều, chỉ mong các con đến trường vui, chăm ngoan, nghe lời thầy cô giáo. Ảnh: Mỹ HàTrường Tiểu học Nghi Thu có gần 900 học sinh. Trước ngày tựu trường, ảnh hưởng của cơn bão số 6 khiến nhiều cây xanh trong trường bị ngã đổ. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, công tác khắc phục sớm được thực hiện để nhà trường chuẩn bị các điều kiện cho lễ khai giảng. Ảnh: Mỹ HàNăm nay, trường đón gần 150 học sinh lớp 1. Bước vào ngôi trường mới trong vòng tay của thầy cô và các anh chị, các em vơi bớt sự ngỡ ngàng và háo hức đón chào trường mới, thầy cô mới và bạn bè mới. Ảnh: Mỹ HàCô giáo Trần Thị Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Thu cho biết: Lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nhà trường vẫn thực hiện đầy đủ các nội dung để tạo không khí phấn khởi cho giáo viên và học sinh trước khi bước vào năm học mới. Ảnh: Mỹ HàSau lễ khai giảng tập trung ở trường, học sinh di chuyển về từng lớp để dự lễ khai giảng toàn quốc qua sóng truyền hình. Đây là lần thứ 2 lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng cảm giác khác biệt bởi các em được cùng thầy cô, bạn bè đón chào năm học mới. Những năm trước, lễ khai giảng trực tuyến đầu tiên được thực hiện trong thời điểm dịch Covid - 19 hoành hành và học sinh dự lễ ở nhà. Ảnh: Mỹ HàTrong sáng nay, hơn 1.500 học sinh Trường THPT Cửa Lò có mặt sớm tại trường để dự lễ khai giảng trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Mỹ HàTrong buổi lễ đặc biệt này, nhà trường đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo phường Cửa Lò. Năm học vừa qua, nhà trường đã đón một mùa thi thành công khi có học sinh Nguyễn Trần Yến Nhi, thủ khoa khối COO toàn quốc. Ảnh: Mỹ HàNgay sau lễ khai giảng của nhà trường, thầy và trò dự lễ khai giảng qua sóng truyền hình. Nhà trường đã kịp trang bị các thiết bị hiện đại để tất cả học sinh được dự tập trung ở sân trường. Ảnh: Mỹ HàLần đầu tiên dự lễ khai giảng toàn quốc, được lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh có thêm ý chí, sự quyết tâm để hoàn thành tốt mục tiêu năm học. Ảnh: Mỹ HàNét xinh tươi của các nữ sinh Trường THPT Cửa Lò trong ngày khai giảng. Ảnh: Mỹ HàTrường THPT Cửa Lò quy tụ nhiều học sinh có năng lực khá giỏi, hàng năm, trường có nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi. Ảnh: Mỹ HàSau lễ khai giảng, các em sẽ chính thức bước vào năm học mới với nhiều quyết tâm và hy vọng. Ảnh: Mỹ Hà