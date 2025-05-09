Giáo dục

Học sinh phố biển Cửa Lò náo nức đón chào năm học mới

Trước lễ khai giảng năm học mới, các trường học trên địa bàn phường Cửa Lò đã kịp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3...