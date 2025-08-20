Giáo dục Học sinh Quảng Ngãi sẽ tựu trường vào ngày 22/8 Ngày tựu trường của học sinh Quảng Ngãi diễn ra trước lễ khai giảng khoảng 10 ngày. Qua đó, tạo điều kiện cho các trường trong công tác chuẩn bị năm học mới và giúp học sinh có tâm lý thoải mái, tránh áp lực.

Thời gian tựu trường và khai giảng

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 629/QĐ-UBND về khung kế hoạch năm học 2025-2026, trong đó quy định rõ lịch tựu trường, khai giảng và kỳ thi.

Theo quyết định mới, học sinh toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ tựu trường ngày 29/8/2025.

Riêng lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường sớm hơn, từ 22/8/2025.

Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức đồng loạt vào ngày 5/9/2025.

Thời gian học và nghỉ Tết

Bắt đầu giảng dạy: 6/9/2025.

Kết thúc học kỳ I: trước 18/1/2026.

Hoàn thành chương trình và kết thúc năm học: trước 26/5/2026.

Tổng thời gian học bảo đảm đúng khung 35 tuần thực học theo quy định.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: trước 30/6/2026.

Xét công nhận tốt nghiệp THCS: trước 26/5/2026.

Tuyển sinh các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10): hoàn thành trước 31/7/2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với tình hình cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài thời gian năm học trong trường hợp đặc biệt; Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; Thông báo lịch thi, hướng dẫn các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh.