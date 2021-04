Học sinh, sinh viên Nghệ An sôi nổi tìm hiểu về xây dựng văn hóa giao thông

Chiều 14/4, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các đối tượng là học sinh, sinh viên.

Toàn cảnh chương trình tuyên truyền. Ảnh: An Quỳnh. Tham dự buổi tuyên truyền có sự tham dự của đồng chí Trần Lê Thắng - đại diện lãnh đạo Ban ATGT Nghệ An; đại diện phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An;lãnh đạo Trường Đại học Vinh cùng hơn 500 em học sinh, sinh viên nhà trường.