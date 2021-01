Học sinh vùng cao Nghệ An chống chọi với giá rét

Theo quy định, nếu thời tiết xuống dưới 7 độ C, học sinh THCS sẽ được nghỉ học để tránh rét. Tuy nhiên, vào ban đêm, ở những địa bàn vùng núi cao như Na Ngoi, Mường Lống, Nậm Cắn...của huyện Kỳ Sơn nhiệt độ có lúc khoảng 5 độ C, ban ngày lại tăng lên. Do đó, học sinh một số xã vẫn phải tiếp tục học tập để đảm bảo chương trình. Bởi vậy, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần về nhà, nhiều học sinh đã mang cả củi đến trường để sưởi ấm. Ảnh: Đào Thọ