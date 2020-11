Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 330 triệu đồng hỗ trợ nhân dân vùng ngập lụt

Ngày 3/11, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã về xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương thăm và trao quà hỗ trợ các hộ dân bị ngập nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Huyện Thanh Chương,Hội Chữ thập đỏ tỉnh...

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà và động viên bà con xã Thanh Xuân (Thanh Chương) khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Ảnh: Thu Hương

Để giúp người dân tỉnh Nghệ An sớm khắc phục thiệt hại do lũ lụt, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ 150 triệu đồng tiền mặt, 6 tấn gạo, 200 hộp bột lọc nước và 3 cái xuồng; tổng trị giá 330 triệu đồng cho tỉnh Nghệ An.

Tại xã Thanh Xuân - xã bị ngập sâu nhất huyện Thanh Chương, đoàn đã trao 3 xuồng cứu trợ, 2 tấn gạo và 101 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Trao 101 suất quà, giúp bà con khắc phục sau thiên tai bão lụt. Ảnh: Thu Hương Ngoài tiền mặt, mỗi hộ dân còn được nhận 10 kg gạo. Ảnh: Thu Hương

Đoàn thăm, trao quà cho gia đình bà Trần Thị Lý hộ đơn thân ở xóm Xuân Lan, xã Thanh Xuân. .Ảnh: Thu Hương